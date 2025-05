Los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que las respuestas a sus demandas por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen fondo, por lo que no solucionan las exigencias de su pliego petitorio.

“Las declaraciones que han hecho sobre el congelamiento de la edad para la jubilación, el fondo de pensiones para el bienestar, las vacaciones que también anunciaron el día de ayer y el aumento del 9% no son suficientes. En la asamblea nacional representativa que terminó en la madrugada de hoy, se analizaron las respuestas que nos hicieron llegar desde el gobierno federal. Unas respuestas que no tienen nada de fondo, que no tienen soluciones a nuestras demandas de la abrogación de la ley del Issste y de la reforma educativa”, dijo Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE.

En conferencia de prensa, exigió a la Presidenta la instalación de una mesa de negociación en Palacio Nacional.

Lee también CNTE desconoce a Alfonso Cepeda Salas; piden a Sheinbaum restaurar mesas de negociación

“Este magisterio disidente demanda una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los demás funcionarios no han dado respuestas y no han dado solución. Por lo tanto, quien debe sentarse con la coordinadora tiene que ser la Presidenta de la República”, indicó la lideresa oaxaqueña.

Pérez dio a conocer también las acciones de la CNTE para los próximos días:

Sábado 17 de mayo: Estarán en todas las estaciones del Metro para que los usuarios accedan libremente.

Domingo 18 de mayo: Participarán en la marcha a favor de Palestina.

Lunes 19 de mayo: Se manifestarán en las casetas.

Lee también Bloqueo de la CNTE cumple 3 horas; colapsan vialidades y servicio de transporte en la CDMX

La docente externó además que sólo la lucha en las calles permitirá que el gobierno federal dé solución a sus demandas centrales, entre las que destacan un aumento salarial del 100%, la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y la eliminación de la reforma educativa implementada bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que los gobiernos que han estado en el poder, no han sido capaces de solucionar sus demandas centrales

“Con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN tuvimos reformas estructurales que afectaron no sólo a los trabajadores de educación sino a todos los trabajadores del país.

Lee también FOTOS: Así son los bloqueos de la CNTE que vuelve a colapsar la CDMX

“El gobierno que se hace denominar de la cuarta transformación, este magisterio buscó la voluntad para generar estas mesas de diálogo pero pasaron 7 años en mesas y más mesas donde no se tuvieron soluciones concretas a nuestras demandas centrales, y no nos dejan opción. Esta es la forma de lucha que permite que el gobierno voltee a ver nuestras demandas centrales y ve soluciones de fondo”, argumentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf / apr