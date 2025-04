Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) protestaron y encararon al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien reprocharon sus declaraciones en las que puso en duda que las prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pertenezcan a personas privadas de su vida en ese lugar.

Al acudir a esa institución para dictar la conferencia magistral “Las reformas desde la izquierda” y sostener un intercambio de opiniones con la comunidad estudiantil, el legislador de Morena fue recibido con pancartas y zapatos que estudiantes colocaron frente al presídium.

“Estos no son zapatos de desaparecidos”, dijo de inmediato el senador, lo que encendió los ánimos.

Fernández Noroña reiteró en varias ocasiones en que fue cuestionado que hasta ahora no hay evidencias de que Teuchitlán había un campo de exterminio; acusó a “la derecha” y a los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones sobre el tema y a los estudiantes del CIDE de replicar la campaña de infundidos en su contra.

“¿Por qué no se toman la molestia de ir a mis declaraciones en la videocharla de una hora? Los reto a que lo hagan, porque mienten, porque no es cierto, porque yo no dije lo que los medios dicen, porque trucaron el video, porque lo editaron, porque hicieron y han hecho una campaña canalla con el tema”, dijo.

“Sostengo que lo del rancho ha sido un manejo verdaderamente deleznable de la derecha. No es cierto que haya sido un campo de exterminio ahí. Yo lo que dije es: ¿que estén aquí los zapatos quiere decir que sean de personas desaparecidas? En este caso sabemos perfectamente que no lo son. Lo único que digo es que todo lo que han dicho del rancho Teuchitlán no ha resultado verdad (…) no voy a permitir que digan lo que yo no he dicho”, respondió cuando los alumnos insistieron en recriminarle su aparente falta de empatía con las madres buscadoras.

“Ustedes sostienen que el rancho de Teuchitlán era el campo de Auschwitz (…) No tiene sentido continuar, están faltando a la verdad y en un intercambio así no tiene sentido continuar”, señaló para enseguida suspender su plática y salir del salón.

Minutos antes, Fernández Noroña estalló contra dos alumnos que lo cuestionaron con severidad.

“Usted fue muy sagaz, muy astuto, señalando que los zapatos que están ahí enfrente no son de ningún desaparecido, que son de estudiantes de aquí”, critico un estudiante, para enseguida recordarle que la presunción de que se cometieron asesinatos en el rancho Izaguirre “no la dijo Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, sino las madres buscadoras de Jalisco”.

“Yo no fui sagaz, fui cuidadoso”, respondió molesto el senador.

“Me llama la atención que en todos esos carteles que traen no haya un solo señalamiento contra el alcalde de Teuchitlán, no haya un solo señalamiento de ustedes al fiscal de Jalisco”, añadió.

“¿No se les ha ocurrido hacer una protesta en Jalisco?”, les sugirió con sarcasmo.

“¡Repartes culpas mejor que Jesús Murillo Karam!”, le gritó otro estudiante, fuera de micrófono.

“Esa es una majadería lo que tú dices y no te la acepto y no te lo tolero, porque Murillo Karam era el fiscal general de la República. Yo no soy fiscal, ¿verdad? Me exiges que yo tenga respuesta a un tema que no es mi responsabilidad. Aquí tienes muy cerca la FGR y puedes ir a protestar contra Gertz Manero, que tiene en este momento la investigación”, expresó Fernández Noroña.