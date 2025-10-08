Esperan llegada en el AICM de las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza

Patricia Luévano, coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza Mexico, informó que las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza "en general se encuentran bien".

Familiares y activistas también esperan la llegada de los connacionales.

Lee también "Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc