Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
Esperan llegada en el AICM de las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza
Patricia Luévano, coordinadora de la delegación mexicana del Global Movement to Gaza Mexico, informó que las seis personas mexicanas detenidas en Israel cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza "en general se encuentran bien".
Familiares y activistas también esperan la llegada de los connacionales.
Lee también "Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel
Huracán “Priscilla”: sigue aquí su trayectoria; prevén lluvias fuertes y cierre de puertos en estos estados
