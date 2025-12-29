A efecto de continuar con la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que realiza diversas diligencias para esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que ha dejado 13 muertos al momento, entre ellas el resguardo de la zona, entrevistas a testigos y víctimas e inspecciones del lugar y del tren.

La dependencia indicó que peritos realizan la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes, pues su prioridad es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro.

“Tan pronto se tengan mayores elementos, se darán a conocer de inmediato”, señaló en un comunicado.

Refirió que expertos en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre, laboran desde ayer en lugar donde se registró el descarrilamiento.

Aseguró que al tomar conocimiento, envió agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como a policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Desde el primer momento, agregó, se ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, autoridades estatales, tales como Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

