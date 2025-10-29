La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es un "asunto humanitario" y del derecho internacional en el mar el operativo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina (Semar) de un sobreviviente que viajaba en una de las lanchas que supuestamente llevaba droga y que fueron atacadas por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales.

"Es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en el mar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

Ayer, la Secretaría de Marina informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 kilómetros) para salvaguardar la vida humana en la mar.

Lee también Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

La Secretaría de la Marina indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr