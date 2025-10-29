Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es un "asunto humanitario" y del derecho internacional en el mar el operativo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina (Semar) de un sobreviviente que viajaba en una de las lanchas que supuestamente llevaba droga y que fueron atacadas por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales.
"Es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en el mar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.
Ayer, la Secretaría de Marina informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 kilómetros) para salvaguardar la vida humana en la mar.
La Secretaría de la Marina indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.
