El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la existencia de una campaña sucia “muy perversa muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad” en la que se asegura que si algo le pasa a una aspirante presidencial será su culpa.

El Mandatario federal aseguró que esta campaña no ha sido espontánea, que inició hace una semana y en la que participan, acusó, varios periodistas y medios "vinculados a Salinas de Gortari" y que se busca desestabilizar.

“Estoy constatando una campaña que acaban de echar andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo (Joaquín) López-Dóriga, la señora (Beatriz) Pagés, (Héctor) Aguilar Camín, (Raymundo) Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari”.

“Ahora estoy viendo ya ahora una campaña, pues muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar andar, cuando mucho hace una semana (…) es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito, es muy perverso, son rumores”.

Aseguró en conferencia de prensa que su gobierno no actúa de manera perversa, sino que es partidario de la doctrina del amor al prójimo, y afirmo que desde que está en la Presidencia no ha ordenado reprimir a nadie.

“Lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral.

“Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterable mis principios, no llegue dejando otros de dignidad en el camino, tengo autoridad moral y si los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie, afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo, tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos y ofrezco disculpas por decirlo, pero es para que se entienda, que si estuviésemos debilitados políticamente, a lo mejor, si no fuésemos como somos se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir”

En Palacio Nacional, el Mandatario federal adelantó que presentará un informe completo sobre esta supuesta campaña en donde se exhibirá quien lo dijo primero.

“Lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari, incluso López-Dóriga llegó a decir de qué iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas, eso llegó a decir”.

