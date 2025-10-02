La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se entregaron este jueves las primeras 80 viviendas del programa "Vivienda para el Bienestar", las cuales se ubican en Tabasco.

"Se están inaugurando las primeras viviendas del programa de Vivienda para el Bienestar", dijo en Palacio Nacional.

En un enlace a la conferencia matutina, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, detalló que estas viviendas son de 60 metros, dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio y cuentan con todos los servicios.

Destacó que el valor comercial de estas viviendas supera por mucho el millón de pesos, pero gracias a este programa, indicó, su costo promedio es de 600 mil pesos.

“Hay que recordar que conforme a sus instrucciones Presidenta, está viviendas son de 60 metros, dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio y se encuentran a 5 minutos de la ciudad de Cárdenas y cuentan con todos los servicios. El valor comercial de estas viviendas supera con mucho el millón de pesos, pero gracias a este programa, su programa, su costo promedio es de 600 mil pesos.

“A partir de este momento estaremos entregando 120 viviendas cada mes hasta completar las casi 3 mil de este desarrollo”, indicó.

El titular del Infonavit informó que en octubre se entregarán viviendas en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Mientras que en el mes de noviembre se entregarán viviendas en Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas, y el próximo año, en el resto de los estados.

Al tomar la palabra, Javier May (Morena), gobernador de Tabasco, resaltó que en seis años se tiene la meta de construir en el sexenio en la entidad 90 mil viviendas de intereses social, de las cuales 50 mil son del Infonavit, 20 mil de Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 20 mil por parte de su gobierno

“Es histórico este logro”, expresó.

