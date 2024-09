Entre chocolates y aspiraciones políticas: Ellos son José Ramón, “Bobby” y Andrés Manuel, los hijos de AMLO

Durante su conferencia mañanera de este 9 de septiembre en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará participar en la política cuando deje la Presidencia en octubre próximo, pues “quiere ayudar a consolidar Morena”.

López Obrador indicó que sus hijos Gonzalo y José Ramón López Beltrán le expresaron que no tienen interés de participar en la política, por lo que agradeció a los tres haber respetado el acuerdo de que mientras él fuera servidor público no desempeñarían ningún cargo en el gobierno.

¿Quiénes son los hijos de AMLO?

José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán son producto del primer matrimonio del presidente Andrés Manuel López Obrador con Rocío Beltrán Medina, quien falleció el 12 de enero del 2003.

José Ramón López Beltrán, de 43 años, es el hijo mayor del Presidente y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas.

En 2016, José Ramón fue designado coordinador estatal de Morena en el Estado de México, en donde la ahora gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, fue candidata a la gubernatura por el partido guinda, perdiendo la contienda ante Alfredo del Mazo.

Dos años más tarde, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018, el mayor de los López Beltrán afirmó que él no ocuparía ningún cargo público durante el gobierno de su padre, como resultado del acuerdo establecido con el Mandatario.

Fue un año después, en 2020, cuando López Beltrán y Carolyn Adams se convirtieron en padres de un niño al que nombraron Salomón Andrés Manuel López Adams.

López Beltrán y sus hermanos son propietarios de una chocolatera llamada “Rocío”, en honor a su madre, en la que fabrican también cervezas artesanales y refresco realizados a base de chocolate.

Aunado a ello, desde 2018, José Ramón ejerce su profesión como abogado y se ha desempeñado como asesor legal de desarrollo y construcción para la firma KEI Partners en Houston, Texas.

Por otro lado, Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y, en comparación con sus hermanos, este ha mostrado aspiraciones políticas, al punto de que esta mañana López Obrador anunció que buscará "consolidar a Morena".

Gonzalo Alfonso "Bobby" López Beltrán, el tercer hijo de López Obrador, tiene 31 años de edad y es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gonzalo Alfonso es también uno de los propietarios de la chocolatera “Rocío”. Su papá comentó recientemente que Gonzalo ha ayudado con un cargo honorífico en el tren Interoceánico: "Pero no no cobra y no va a trabajar en el gobierno".

