En medio de acusaciones de la oposición de que se trata de un nuevo robo de Morena y sus aliados a los ahorros de los trabajadores, se concretó en el Senado la reforma a las leyes del Infonavit y del Trabajo, que establece que el instituto podrá destinar los recursos bajo su administración para la adquisición de suelo e inmuebles, así como para la construcción de vivienda, a través de una empresa filial.

A pesar de ello, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, festejó la reforma aprobada por 71 votos, 36 en contra y dos abstenciones, la cual fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Pueblo de México, volvimos a cumplir y habrá vivienda para todos los trabajadores”, dijo el morenista después de una andanada de críticas y advertencias de corrupción de la oposición, que no calaron en lo mínimo al oficialismo quien no movió ni una coma al dictamen.

Marko Cortés, senador del PAN, expuso que Morena y sus aliados quieren “agandallarse” el dinero de los trabajadores. Y es que, dijo, salieron buenos para gastarse el dinero que no les pertenece.

Cuestionó que pasará con los 2.1 billones de ahorros de los trabajadores que cotizan en el Infonavit: “¿No les da vergüenza? ¿No les da pena? Está claro que no. Está claro que ustedes salieron muy chingones para gastarse el dinero que no les pertenece”.

Los senadores Marko Cortés, del PAN y Alejandro Murat, de Moreno, cruzaron señalamientos.

El panista recordó al expriísta que fue señalado de corrupción durante su gestión como director del Infonavit, de lo que el legislador oaxaqueño se deslindó y acusó al priísta David Penchyna de deshonesto cuando también encabezó al Instituto.

La senadora por el PRI, Mely Romero Celis, destacó que el gobierno tomará el control total del Infonavit y buscará lucirse con dinero que no es suyo.

Michel González Márquez, recordó que la empresa será operada por personas como el ex director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por lo que, dijo, se darán las llaves de una caja fuerte a un señalado por corrupción.

Expuso que lo que Morena y sus aliados quieren hacer, es un saqueo descomunal, un atraco mayor que el de Segalmex. Estamos ante el robo del siglo. Lo que realmente están haciendo es expropiar, sin llamarlo expropiación. Le están dando a un señalado de corrupción las llaves de una caja fuerte con 2.4 billones de pesos”.

Mely Romero, del PRI, indicó que el gobierno pretende hacerse del control total del Infonavit y de los 2.4 billones de pesos de ahorros que les pertenecen a los trabajadores.

“Por cierto, 2.4 billones de pesos, son dinero presente y futuro de trabajadores, trabajadoras, no es solamente lo que está en el Fondo de Vivienda en este momento, el trabajo de vida, las aportaciones de toda su vida laboral están en riesgo, porque con la reforma, lo dice claramente el artículo 42, podrán tomar ese dinero y disponer de él”, aseguró.

Blanca Judith Díaz, de Morena, subió defendió la reforma y afirmar que con esta ”vamos a resarcirles a los trabajadores y las trabajadoras del país, el daño que creó el neoliberalismo”.

“Ah, pero dicen que nos excusamos nosotros cuando hablamos de corrupción, porque nos queremos robar el dinero. No, no nos queremos robar nada, queremos evidenciar lo que sucedió durante otros gobiernos, que nadie vio, por cierto, nadie lo vio. Recibieron recursos para la compra de los terrenos, compraron, tuvieron licencias de construcción, permisos, infraestructura y no construyeron nada”, apuntó.

