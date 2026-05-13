Más Información

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Anticorrupción inhabilita a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por corrupción; impone multa de hasta 250 mil pesos

Anticorrupción inhabilita a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar por corrupción; impone multa de hasta 250 mil pesos

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aunque señalaron que se trata de una decisión personal, legisladores de Morena opinaron que su compañero de partido, el senador , debe solicitar licencia a su escaño, luego de que fue incluido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la lista de diez funcionarios y exfuncionarios acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En declaraciones a los medios de comunicación, el senador , quien fungió este martes como suplente de Inzunza en la sesión de la Comisión Permanente, afirmó que “lo correcto” es apartarse de su cargo, como lo hizo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Quiero sí dejar muy claro que reconozco que el gobernador Rocha pidió licencia y que todos los demás también hicieron lo propio y me parece que eso es lo correcto para poder dar curso a las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República”, puntualizó el legislador oaxaqueño.

Lee también

Murat Hinojosa insistió sin embargo en que es una decisión que sólo corresponde tomar al senador Enrique Inzunza.

Por su parte, el diputado morenista Gabriel García señaló que solicitar licencia en el caso del senador sinaloense y de la gobernadora de Chihuahua, , “es lo conveniente”.

“Aquí la justicia es pareja y todos deben estar dispuestos a comparecer, punto, pero claro, tiene que haber pruebas de por medio. En el caso de Maru Campos ya las hay”, afirmó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]