Aunque señalaron que se trata de una decisión personal, legisladores de Morena opinaron que su compañero de partido, el senador Enrique Inzunza Cázarez, debe solicitar licencia a su escaño, luego de que fue incluido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la lista de diez funcionarios y exfuncionarios acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En declaraciones a los medios de comunicación, el senador Alejandro Murat Hinojosa, quien fungió este martes como suplente de Inzunza en la sesión de la Comisión Permanente, afirmó que “lo correcto” es apartarse de su cargo, como lo hizo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Quiero sí dejar muy claro que reconozco que el gobernador Rocha pidió licencia y que todos los demás también hicieron lo propio y me parece que eso es lo correcto para poder dar curso a las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República”, puntualizó el legislador oaxaqueño.

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Murat Hinojosa insistió sin embargo en que es una decisión que sólo corresponde tomar al senador Enrique Inzunza.

Por su parte, el diputado morenista Gabriel García señaló que solicitar licencia en el caso del senador sinaloense y de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, “es lo conveniente”.

“Aquí la justicia es pareja y todos deben estar dispuestos a comparecer, punto, pero claro, tiene que haber pruebas de por medio. En el caso de Maru Campos ya las hay”, afirmó.

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