De nueva cuenta la Marea Rosa, integrada por miles de ciudadanos, se apropió del Zócalo de la Ciudad de México, esta vez “en defensa de nuestra democracia” y desbordó la principal plaza pública del país.

Frente al balcón central de un Palacio Nacional amurallado, en el templete en cuyo fondo de leía “#Nuestra democracia no se toca” y “#Voto libre”, el orador del evento, Lorenzo Córdova, fue ovacionado por la multitud inconforme con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, principal destinatario de las consignas.

“Narcopresidente”, “López Obrador, eres un traidor”, “Fuera López”, “El presidente es un delincuente”, “No somos cinco, no somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien” y “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, fueron algunas de las consignas coreadas por quienes demandaron que no haya injerencia del gobierno en el proceso electoral.

Era una mañana fría y una hora antes del inicio del evento, menos de 30% de la plancha de la Plaza se la Constitución se había llenado, pero en los últimos 30 minutos llegaron nutridos contingentes por la calle de Madero y la avenida 20 de Noviembre.

Los primeros en llegar fueron jóvenes con playeras rosas de la organización Unid@s, una de las 250 convocantes. También arribaron adultos mayores, algunos en silla de ruedas y hasta con muletas.

Por las calles de Madero, 16 de Septiembre y 5 de Mayo caminaron familias completas. Otros siguieron el mitin desde los balcones y terrazas aledaños al Palacio Nacional.

Aunque la convocatoria fue dirigida a la ciudadanía, sin banderas partidistas, llegaron al Zócalo personajes de la política como los líderes del PAN, Marko Cortés, y de PRD, Jesús Zambrano; el candidato de oposición a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada; la diputada panista Margarita Zavala, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el vicecoordinador del Grupo Plural en el Senado, Emilio Álvarez Icaza. Todos afirmaron que su asistencia era en su carácter de ciudadanos preocupados por la democracia.

También asistieron al acto el historiador Enrique Krauze; el exrector de la UNAM, José Sarukhán; la exjefa de Gobierno, Rosario Robles; el responsable del proyecto de gobierno de la alianza opositora, Enrique de la Madrid; el líder del Frente Cívico Nacional y representante del PRD ante el INE, Guadalupe Acosta Naranjo, y el periodista y columnista Héctor de Mauleón, así como el publicista Carlos Alazraki.

Tras el mensaje de Lorenzo Córdova en defensa de la democracia concluyó la manifestación con la entonación del Himno Nacional en un Zócalo abarrotado, aunque sin la Bandera monumental que no fue izada este domingo por motivos que se desconocen.

Pese a las imágenes de una plaza y calles repletas, el Gobierno de la Ciudad de México calculó en un primer corte la asistencia de 90 mil personas. Los organizadores estimaron en cambio 700 mil asistentes.

La concentración transcurrió sin incidentes; sin embargo cuando la gente abandonaba la plaza, algunas personas denunciaron que les habían robado sus teléfonos celulares en medio del tumulto.