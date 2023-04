Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó este martes que a un año de lanzamiento del plan de salud IMSS Bienestar 24 estados se han sumado a este y se está implementando en diferentes etapas.

“El día de hoy, 11 de abril se está cumpliendo un año ya que en este mismo salón Tesorería todos los gobernadores y gobernadoras del país se les presentó el plan de salud de IMSS Bienestar y afortunadamente un año después 24 estados están en deferentes etapas de su implementación”.

En el informe del Pulso de la Salud, el titular del IMSS destacó que una de las estrategias que tiene este programa es la rehabilitación de 30 quirófanos en estos 24 hospitales.

Lee también IMSS dará incentivos a médicos especialistas con estrategia de reclutamiento

“Hoy justamente queremos compartir una de las estrategias de ese plan de IMSS Bienestar que se trata de rehabilitar las instalaciones que ya se tienen y que no estaban operando, revisar cuáles eran las causas en particular para que los quirófanos -un número importante de quirófanos en 24 hospitales- no estuvieran funcionando y había de todo: razones de licencias, permisos de operación, mantenimiento, falta de equipamiento, o incluso, obras más grandes de rehabilitación, obras civil para rehacer por completo estos quirófanos”, detalló.







Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

















maot