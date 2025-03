Luego de que el Diario Oficial de la Federación público la reforma por la que se expiden las leyes reglamentarias para transferir los recursos materiales, técnicos, y humanos del INAI a la secretaría anticorrupción y al Instituto de Transparencia para el Bienestar, el pleno del INAI convocó a una sesión virtual extraordinaria en la que aprobó la integración de un comité de transferencia.

En lo que denominaron la "ultimísima" sesión, la comisionada Blanca Lilia Ibarra dijo que está última resolución deja de manifiesto el ánimo de colaborar en la entrega de los recursos humanos, materiales, "y sobre todo con el respeto pleno de los derechos de las personas".

"Agradecer al personal que durante 7 años tuvimos la oportunidad de trabajar y que han colaborado para sacar adelante nuestra función sustantiva", indicó.

Lee también: Inai aprueba “compensación” por despido a sólo para 419 empleados; 315 trabajadores no la recibirán, acusa comisionado

La comisionada, Norma Julieta del Río agradeció al personal que la acompañó durante cuatro años con tres meses.

"Agradezco al personal tan profesional que nos apoyó para atender más de 18 mil asuntos que se atendieron en el área que coordino. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, estábamos preparados para ello y el mayor de los éxitos para que estos dos derechos se sigan velando", declaró.

La comisionada Josefina Román, declaró:

"Ahora sí, definitivamente es la ultimísima sesión. No puedo dejar de agradecer y reconocer a toda la comunidad del INAI porque el plazo se ha llegado".

Finalmente, el comisionado presidente, Adrián Alcalá, agradeció "a todas esas personas que han pasado por el Instituto, desde su nacimiento hasta su extinción".

Lee también: “Se cumplirá con lo que diga la ley”: Sheinbaum ante protestas de trabajadores del INAI; habrá liquidaciones, dice

El puente hacia la nueva era de la Transparencia

La creación del Comité de Transferencia está prevista en el decreto que expide las nuevas leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales publicado el 20 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

El Comité será integrado por el Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, y las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y Blanca Lilia Ibarra Cadena, además de once personas funcionarias públicas de este Instituto, con el objetivo de lograr correctamente la transmisión de las funciones que hasta este dia tuvo el INAI. También se le otorgan facultades administrativas referentes al personal que laboró en este Instituto.

El Comité trabajará por un periodo de 30 días naturales, en el que sus integrantes participarán con las diversas autoridades competentes para la transmisión de asuntos, atribuciones y acciones previstas en las nuevas leyes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jacg