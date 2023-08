Durante la última sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Morena y sus aliados se confrontaron con la oposición por la desaparición de personas, la violencia y los muertos de los sexenios panistas y morenistas, la corrupción y la falta de nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En tribuna, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, lamentó la renuncia de Karla Quintana Osuna como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, “porque hay una crisis de personas desaparecidas y hay una crisis de identificación forense”.

Con pancartas en las que se mostraba la cifra de desaparecidos en este sexenio, los legisladores panistas expresaron su condena a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia.

“Este es el dato, esta es la transformación de López Obrador, 44 mil 90 personas desaparecidas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, más del 10 por ciento de esos desparecidos son de esta Ciudad de México. Hay una cifra, desde 1962 a la fecha, en total hay más de 111 mil desaparecidos, el 40 por ciento han desaparecido en estos cinco años de su gobierno corrupto y negligente, López Obrador, el 40 por ciento de todos los desaparecidos, diputado de Morena escúchelo bien, ustedes son responsables del 40 por ciento de los desaparecidos en toda la historia moderna de este país”, recriminó la senadora López Rabadán.

Destacó que hay más de 50 mil cuerpos y restos humanos sin identificar y señaló que “increíblemente” esta legislatura aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, “¿y qué creen que hicieron? Cero recursos para encontrar a los desaparecidos, cero recursos para identificar a las personas, a sus restos y darles a su familia certeza.

Lamentó también que el presidente López Obrador manipula y está maquinando hacer un nuevo censo. “Quiere López Obrador maquillar las cifras. Y no, señor presidente, no se los vamos a permitir, esta es la cifra al día de hoy, esta es la cifra: 44 mil 90 desaparecidos”, recalcó.

En respuesta, legisladores de Morena lamentaron “el uso político” que la oposición hace de temas como las desapariciones forzadas.

El diputado Alejandro Robles Gómez dijo que los opositores solo se ha dedicado a lucrar con temas como las desapariciones, los libros de texto y el nombramiento de funcionarios de organismos autónomos.

“Vienen aquí como carroñeros que son, vestidos de negro, precisamente pensando que este pueblo no tiene memoria y no sabe, y no recuerda quién es el presidente muerte, Felipe Calderón Hinojosa. Estos conservadores son las crías de Calderón y Genaro García Luna, esos son. Piensan que olvidamos quién operó ‘Rápido y Furioso’ y armó hasta los dientes al crimen en este país, son sinvergüenzas.

“Vienen con su cinismo, con su falsedad, a acusar a esta gestión, a este gobierno, a esta Transformación que está haciendo lo puesto. Estamos sembrando derechos para que haya justicia y paz en este país, porque a nosotros nos tocó cosechar todos los muertos del PRIAN”, señaló.

El diputado Hamlet García Almaguer puntualizó que los gobiernos de oposición también son responsables de la seguridad de sus estados, y a sus legisladores se les olvida eso; por ello, indicó que él habla “no desde términos políticos, sino en términos constitucionales y jurídicos”.

El también diputado Hirepan Maya Martínez argumentó que “la desaparición forzada no se agravó con este gobierno, sin embargo, sí se ha ido solucionando poco a poco y hemos avanzado en muchos aspectos”, y parte de estas acciones es el presupuesto que se destina para atender el tema, de 778 millones aprobados para la gestión en 2023.



