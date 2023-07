Aspirantes que siguen en el proceso interno para designar a quien coordine los trabajos del Frente Amplio por México aseguraron que ni las crecientes voces ni las tendencias que señalan a Xóchitl Gálvez como el perfil más fuerte para la candidatura de oposición a la Presidencia de la República lograrán bajarlos de la contienda.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, 10 de los 11 contendientes de la senadora panista adelantaron que siguen firmes en la competencia y llegarán hasta el final del proceso.

La senadora del PRI Beatriz Paredes dejó en claro que el proceso está en su etapa inicial.

“El proceso apenas inicia, hablar de declinar es prematuro. Hace apenas unos días íbamos otros arriba en las encuestas. Por quien nos preguntan [Xóchitl Gálvez] hablaba de la Ciudad de México, pero cambió de opinión. ¿Qué tal si cambia otra vez de opinión? El proceso debe superar sus fallas tecnológicas y avanzar”, puntualizó.

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, adelantó que logrará el requisito de las 150 mil firmas y confió en que estará entre los tres finalistas. Dijo que la decisión final de sacarlo o no del proceso será de los ciudadanos en las elecciones primarias que se realizarán el 3 de septiembre.

“Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa de mi país y es exactamente lo que voy a hacer. Voy a esperar a que los ciudadanos vayan a emitir sus puntos de vista y sus simpatías el 3 de septiembre. El lugar que ellos me digan que deba de ocupar ese es exactamente lo que voy a hacer. Por supuesto que estoy haciendo todo lo que está en mí para coordinar el Frente Amplio por México y lo seguiré haciendo de esa manera”, expuso.

Enrique de la Madrid sostuvo que él y su equipo están comprometidos con competir como se lo pidieron los ciudadanos. “La competencia beneficia a todos, nos diferencia de la 4T. No soy de los que se salen antes de que se acabe la película”.

Jorge Luis Preciado aseguró que hasta este martes “no llevaban ni 3 mil firmas ninguno de los que dicen que van adelante”, por lo que aseguró que no está preocupado.

“Voy a seguir hasta el final. Faltan dos meses y no tengo duda de que lograré las 150 mil firmas. También falta que vayamos a los debates para que la gente sepa lo que cada quien trae en la cabeza para resolver los problemas del país. Sigo confiando en que la votación del 3 de septiembre nos va a favorecer”, indicó.

Silvano Aureoles señaló que no está en su ruta declinar por nadie, “lo que sí voy a hacer, y con toda la contundencia, es que si a mí no me favorece el resultado, voy a apoyar a quien resulte”, comentó.

El michoacano señaló que la prioridad es que la oposición gane la elección presidencial de 2024: “Estamos participando en un proceso democrático, ciudadano, que fortalece al Frente Amplio por México, hay que seguir trabajando, convenciendo a la gente de que somos la mejor alternativa”.

En su oportunidad, Miguel Ángel Mancera aclaró que “voy a continuar, voy a aguantar hasta el final porque hay que legitimar este proceso y el proyecto.

“Yo creo que hay que continuar porque se legitima el proceso. La competencia me parece muy bien, que mi amiga Xóchitl tenga un crecimiento y eso es parte de lo que precisamente permite, lo que genera este proceso interno que estamos realizando”, apuntó.

Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, quien también aspira a abanderar los esfuerzos del Frente, dijo que aquí quien decide quién se baja y quién se queda son los ciudadanos: “Yo ya hice mi parte, ya estoy registrado, entregué los documentos, estoy en la lucha consiguiendo las firmas. Yo no me bajo, y si los mexicanos deciden apoyarme seguiré adelante”, aseveró.

Israel Rivas, uno de los aspirantes ciudadanos, también aseguró que él no se baja y que llegará hasta donde pueda. Agregó que para él no hay rival débil, por lo que seguirá dando la lucha en una competencia sana y democrática.

“Yo tengo mis legítimas aspiraciones por lo que representa nuestra causa, que es tan especial como la falta de medicamentos para niños con cáncer, pero también porque represento a la ciudadanía, yo no tengo el respaldo de ningún partido político, y si precisamente estoy llamando a una acción colectiva para que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, sería una incongruencia declinar. Mi causa me obliga a llegar hasta donde se pueda, de ninguna manera me bajaré y por ningún motivo voy a declinar a favor de nadie”, declaró.

José Jaime Enrique Félix, rector del Instituto de Graduados en Administración en Zacatecas, adelantó que no se va a retirar de la contienda solo porque un compañero vaya bien, y recordó campañas como las de Clouthier o del propio López Obrador, en las que, a pesar de ser buenas, perdieron.

“Todavía no estamos en el momento final, falta mucho tiempo. Creo que Xóchitl es un fenómeno temporal, el mismo Presidente la engordó de buena fe o de mala fe, pero de alguna forma le ha dado un poco más de empuje porque hasta hace unos meses ella no era una candidata con potencial importante, y si hace un par de meses nadie daba nada por ella yo creo que durante los próximos meses nadie la va a recordar. Yo no me registré para darme de baja, estoy seguro de que tengo un potencial importante y seguiré dando la batalla, no declinaré ni por ella ni por nadie”, aseveró.

Finalmente, Sergio Iván Torres Bravo, presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales, señaló que continuará trabajando “hasta donde dé.

“Hay gente que está con nosotros y seguiremos trabajando por ellos. Estamos recorriendo las calles y los estados planteando una propuesta para pacificar al país. Veo reglas claras y la intención es cumplirlas; entonces, yo voy a seguir así hasta que nos digan que hasta ahí podemos llegar”, concluyó.

EL UNIVERSAL también buscó al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.