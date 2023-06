El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que, mientras la oposición “está en la lona, derrotada y sin liderazgos”, Morena y sus aliados han conseguido organizarse con miras a darle continuidad a la Cuarta Transformación en 2024.

Lo anterior, aseguró, "muestra la fortaleza de nuestro movimiento, que es más cercano al pueblo y que en 23 entidades ha demostrado que tiene el apoyo de los ciudadanos”.

Tras darse a conocer los acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con quienes dijo que "se ha forjado una de las alianzas electorales más exitosas de las que ha habido registro”, el dirigente morenista sostuvo que alianza opositora no ha logrado consolidar un proyecto congruente, “pues sólo tiene como objetivo que regrese la corrupción, que regrese el saqueo de los bienes nacionales y que regrese el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría”.

“Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tienen liderazgos, no tienen idea y, por supuesto, no tienen proyecto de país. La suya es una alianza de intereses y de complicidad, pues son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición ha venido quedando en el pasado. Nosotros seguimos reafirmando este movimiento para ganar el 2024”, afirmó a través de un comunicado.

Añadió que la alianza Morena-PT-PVEM “sabe que el problema fundamental de México es la corrupción e impunidad de sus élites”, y aseguró que el proceso que está llevando a cabo la coalición Juntos Haremos Historia, se realiza con equidad y reglas claras.

“Nuestra encuesta será un instrumento que garantice el tener de manera fiel y sin interferencias la decisión de la gente, de quien debe darle continuidad a este proceso de transformación”, declaró.

Mario Delgado reiteró que Morena y sus aliados impulsarán el Plan C, "llevando la Transformación a los espacios de la vida pública donde todavía prevalecen los intereses de la derecha por encima de las necesidades del pueblo".

“Vamos a ganar el futuro ganando el 2024, por eso vamos por 33 millones de votos, para ganar la presidencia de la República, ganar la mayoría en el Congreso y poder seguir impulsando las reformas constitucionales que nos faltan, para terminar con esos reductos del conservadurismo que todavía siguen promoviendo la corrupción y los privilegios y podamos llevar la transformación a fondo también al Poder Judicial”, concluyó.