La disputa por cargos y la división interna en la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados entramparon la elección de quién presidirá la Mesa Directiva para el segundo año de la 66 Legislatura. Sin embargo, un acuerdo interno de Morena y de la propia Junta de Coordinación Política estableció aplazar la renovación de la presidencia de San Lázaro hasta el 5 de septiembre.

Con esto, hoy lunes 1 de septiembre la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna se prolongará unos días más y recibirá el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 17:00 horas en la Cámara de Diputados de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Las negociaciones se iniciaron desde la mañana del pasado sábado, luego de que días antes se conoció que la propuesta del PAN para ocupar la presidencia sería la diputada Kenia López Rabadán.

La mayoría legislativa, coordinada por Ricardo Monreal, se reunió en un cónclave que comenzó a las 17:00 horas del sábado y se prolongó por casi cinco horas. El objetivo era decidir si apoyarían o no la propuesta del PAN, ya que la presidencia debe ser aprobada por dos terceras partes del pleno.

En el debate, diputados como Dolores Padierna (Morena) plantearon vetar a López Rabadán, bajo el argumento de que se trata de un perfil duro y crítico de la 4T. Recordaron que quien ocupe ese cargo debe acudir a eventos oficiales, muchos de ellos al lado de la Presidenta de la República: “¿Cómo vamos a permitir que sea Kenia?”.

De manera paralela a la presidencia de la Cámara, también emergía una división en Morena, pues se propuso a Padierna que dejara vacante la vicepresidencia de la Mesa Directiva y a Gabriela Jiménez que renunciara a su vicecoordinación en Morena.

El planteamiento era dar a Gutiérrez Luna la vicepresidencia y a Dolores Padierna la vicecoordinación; sin embargo, la diputada guinda adelantó que no lo permitiría: “No se puede elegir la vicepresidencia porque esa la ocupo yo y no está vacante, a menos que quieran destituirme”, dijo.

“No vamos a destituir a nadie, el reglamento en el artículo 17 dice que cada año se tiene que renovar, o sea no se busca destituir a nadie, sino cumplir la regla”, reviró otro diputado.

Padierna Luna dijo a sus compañeros que ya había un acuerdo “aprobado desde arriba”, en el que las cosas se quedarían igual, y en el que se le daría a Carol Altamirano la presidencia de la Comisión de Hacienda, pero Monreal aclaró: “Esto es un tema que la propia compañera Dolores Padierna estaba cabildeando, no viene de arriba”.

Un grupo de diputados que apoyaba a Gutiérrez Luna señaló que como el Partido Acción Nacional mantiene perfiles muy preparados “se requiere a un vicepresidente preparado”.

Pero el grupo de apoyo de Padierna se lanzó contra el aún presidente de la Cámara de Diputados: “Hay que ser humildes, ya bájate; ahí está el ejemplo de César Yáñez, que tuvo que bajar el perfil cuando fue el escándalo de su boda fifí”.

El propio Gutiérrez Luna indicó a sus compañeros que aceptaba las críticas, “pero tomen en cuenta que todo ha sido un ataque de la oposición hacia mi persona”. Otro diputado guinda interrumpió para decir que si se trata de criticar por los escándalos, “el esposo de Dolores Padierna carga con el escándalo de las ligas”. Lo anterior encendió los ánimos, y muchas diputadas que incluso no se habían pronunciado apoyaron a Padierna y advirtieron que no se puede juzgar a una mujer por las acciones de un hombre.

Tras cinco horas, los morenistas determinaron pedirle al PAN la propuesta de cuando menos tres perfiles más, a fin de tener opciones, y retomar el debate al día siguiente, para resolver sus desacuerdos por los cargos internos. Ayer los morenistas se reunieron desde las 14:00 horas. Los diputados siguieron debatiendo por quién debería ocupar la vicepresidencia del grupo parlamentario de Morena, y cerca de las 15:00 horas se decretó un receso, después de que Monreal anunció: “Debo salirme, tengo que atender una llamada del teléfono rojo”.

Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo posteó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece en una llamada: “Trabajando desde Palacio Nacional”.

Todos los coordinadores legislativos aceptaron que no hay condiciones para elegir un relevo en la Mesa Directiva de San Lázaro. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

La imagen fue leída por los guindas como una señal de que ya se había dictado “línea”.

En paralelo, la bancada del PAN se reunió en privado para definir los perfiles que plantearían a Morena como aspirantes a presidir la Cámara Baja. Tras dos horas de diálogo determinaron poner en la mesa a cuatro opciones: Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.

“Son cuatro perfiles de sólida trayectoria que son un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con el absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario, que ha fijado como regla esencial a quien resulte electo en este proceso, respetar la institucionalidad de la Cámara de Diputados”, declaró el coordinador albiazul, Elías Lixa.

A las 16:00 horas inició la reunión de la Junta de Coordinación Política y cerca de las 18:30 horas se decretó un receso ante la falta de acuerdo.

Así, Monreal Ávila regresó al salón Aurora para retomar la plenaria de su grupo parlamentario, en tanto que la sesión del pleno, programada para comenzar a las 17:00 horas, se aplazó.

En la plenaria, se observó a Leonel Godoy acercándose a sus compañeros de bancada para cabildear el apoyo para Padierna Luna a fin de que siga el frente de la vicepresidencia.

Monreal Ávila pidió salir a todo aquel que no fuera diputado; salieron asesores, el propio equipo de la coordinación y hasta las edecanes y el personal del área de protección civil.

“Ha sido un día de mucha comunicación, les pido, ojalá, que nadie grabe; es que aunque les pida que no graben, lo hacen. En EL UNIVERSAL ya se enteraron que les dije que me hablaban del teléfono rojo, se supone que somos profesionales todos, entonces les pido que salgan todos, de allá atrás, que salgan todos los que no sean diputados, les pido comprensión y autocontención, nada ganan con darle información exclusiva a ciertos medios y ya no hay confianza, entonces sí les pido que todos los asesores nos den chance, secretarios, camarógrafos, todos, no es una falta de respeto, es un método de trabajo”, pidió en el interior del salón Aurora para evitar filtraciones.

Ya entre diputados, Monreal dijo que no hay acuerdos aún, y aunque no dio detalles sobre la presunta llamada con la Presidenta, informó que, por ahora, la instrucción es que Gutiérrez Luna se quedará al frente de la Mesa Directiva hasta el viernes 5 de septiembre.

Después de las 20:20 horas se abrió la sesión de instalación, solamente para declarar que no hay condiciones para elegir a quien ocupe la presidencia.

El líder del PRI, Rubén Moreira, dijo que se tiene una crisis y confió en que se tendrá la capacidad de salir y cumplir con la ley. El líder del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que su bancada no será obstáculo para que se cumpla la ley y se logren los consensos en favor de México.

Carlos Puente, dirigente del PVEM, comentó que están viendo la mejor manera de construir la integración de la Mesa Directiva.

Elías Lixa expuso: “En este momento no existen condiciones para construir las dos terceras partes que nos impone como requisito la propia Constitución. Con buena voluntad hemos dejado la propuesta en manos de cada grupo para que hagan sus procesos y podamos superar esta situación. Tomamos esta determinación para el bien del ánimo de la cámara y no entrar en situaciones de enconamiento”.

Con ello, será el morenista Gutiérrez Luna quien reciba este lunes el informe presidencial, mientras que, a lo largo de la semana, se definirá a qué panista le autorizan presidir la Mesa Directiva.