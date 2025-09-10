Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó el asesinato en Utah del influencer Charlie Kirk, a quien reconoció como inspiración para los jóvenes.

"Estoy profundamente entristecido por la trágica pérdida de Charlie Kirk, cuya vida fue interrumpida prematuramente.

"Él dedicó su vida a inspirar a los jóvenes estadounidenses", expresó en sus redes sociales.

Johnson señaló que su familia y él mantendrán a sus seres queridos en oraciones, "pidiendo a Dios que les brinde consuelo y fortaleza".

Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA y aliado cercano del presidente Donald Trump, estaba dando un discurso en la Universidad del Valle de Utah cuando una bala le impactó en el cuello. Fue trasladado al hospital en estado crítico, pero no sobrevivió.

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que me equivoco”. Se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha, mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

nro