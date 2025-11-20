El embajador Genaro Lozano entregó sus cartas credenciales al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

En una ceremonia oficial en el Palacio del Quirinal, el embajador mexicano saludó a Mattarella. "Un momento significativo que fortalece los lazos de amistad entre México e Italia", destacó la embajada.

"Un verdadero honor presentarle al Presidente Sergio Mattarella las Cartas Credenciales y darle los saludos de la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del pueblo de México", expresó el diplomático mexicano.

Esta entrega oficializa la participación de Lozano como embajador extraordinario y plenipotenciario de México.

Las cartas, destacó, fueron entregadas en un sobre amarillo de henequén hecho por beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que le explicó al jefe del Ejecutivo italiano.

