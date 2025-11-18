Genaro Lozano, embajador de México en Italia, recibió este martes a la Banda El Recodo, de Cruz Lizárraga, como parte de su gira por Europa.

En "la casa del pueblo" en Italia, el embajador Lozano convivió con El Recodo y reconoció el talento de sus integrantes.

"Muchísimas gracias a la Embajada de México en Italia por todas las atenciones, y en especial al embajador Genaro Lozano por la invitación, por el recorrido por las instalaciones de la embajada y por mostrarnos el increíble arte que resguardan", expresó el grupo musical.

El embajador de México en Italia, Genaro Lozano, recibió a la Banda El Recodo en Italia. Foto: Especial

"Es un verdadero gusto estar en estas tierras y poder compartir este momento con ustedes", señaló.

Posteriormente, los integrantes de El Recodo visitaron El Vaticano y El Coliseo Romano.

