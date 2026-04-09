Al reconocer al Gabinete de Seguridad por haber inhabilitado un un túnel en Nogales, Sonora, con dirección hacia Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson advirtió que su país y México "no dan tregua a las redes criminales".

En sus redes sociales, Johnson destacó la debilitación desde México de las capacidades logísticas de grupos delictivos.

"Ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos.

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"Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse - solo rendir cuentas. Nuestro compromiso es claro: proteger a nuestra gente y mantener seguras a nuestras comunidades", señaló el diplomático estadounidense.

También celebró el aseguramiento, en costas de Michoacán, de una embarcación con aproximadamente 265 kilos de cocaína.

"Cada dosis asegurada al crimen organizado representa vidas salvadas y un golpe directo contra los cárteles. La cooperación histórica sigue dando resultados para proteger la salud de nuestra gente", dijo.

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En otro tema, Johnson Invitó a empresas mexicanas de todos los sectores a participar en SelectUSA Investment Summit 2026, el principal evento de inversión extranjera en Estados Unidos.

"Como el principal destino mundial de inversión—con una economía de 30 billones de dólares—los Estados Unidos ofrecen oportunidades únicas para crecer, invertir y prosperar", aseguró el embajador de Estados Unidos en México.

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