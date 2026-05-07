En el marco del saludo de BTS a sus ARMYS en el Zócalo de la Ciudad de México y una serie de conciertos en nuestro país, el embajador de Corea, Jooil Lee, presentó copias de cartas credenciales en México.

Jooil Lee presentó las copias de sus cartas credenciales ante Jonathan Chait, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La embajada de Corea del Sur reconoció la bienvenida de la SRE al embajador designado en territorio mexicano, así como de Fernando González Saiffe, director general para Asia-Pacífico, quien expresó su disposición a cooperar y a continuar fortaleciendo la relación entre Corea y México.

El embajador de Corea del Sur, Jooil Lee, presentó copias de cartas credenciales en México. Foto: Especial

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La tarde de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acompañó a BTS a saludar a sus fans desde un balcón de Palacio Nacional y la reconoció como una de las más queridas por las y los jóvenes de México.

“La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, dijo.

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