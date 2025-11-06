En el marco del rompimiento de relaciones diplomáticas que anunció Perú con México, la embajada mexicana en ese país sigue cerrada, pero sigue atenta a cualquier situación a través de WhatsApp y correo electrónico.

La embajada señaló que no existe impedimento para realizar viajes a Perú de turismo, negocios, trabajo o académicos.

“Para ingresar al Perú, las personas nacionales de México deben presentar en el punto de entrada un pasaporte con vigencia mínima de seis meses”, dijo la representación diplomática mexicana.

Lee también México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

En caso de emergencia, se puede contactar a través del correo electrónico proteccionper@sre.gob.mx, y por la vía WhatsApp en el +51 987569 404.

Se recomienda a las personas que vayan a territorio peruano a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para facilitar la comunicación con el Gobierno de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr