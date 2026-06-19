La embajada de Israel en México compartió un informe de la Comisión Civil del 7 de Octubre sobre "los Crímenes Cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños" que reveló "terrorismo sexual" contra personas en cautiverio en Gaza.

La información sobre el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 indica que "la violencia sexual y de género" perpetrada contra la población israelí, así como contra personas secuestradas y mantenidas en cautiverio en Gaza, "fue utilizada de manera planificada y sistemática con la intención de infligir enorme sufrimiento a las víctimas y sembrar terror en la sociedad israelí".

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos este 19 de junio, se honró a las víctimas y sobrevivientes, e instó a combatir la impunidad de los agresores y promover el acceso a la justicia.

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Los delitos sexuales perpetrados por los terroristas de Hamás se caracterizaron por una crueldad extrema y provocaron un profundo sufrimiento humano con el objetivo de sembrar miedo y terror entre las víctimas, sus familias, comunidades enteras y la sociedad israelí, refiere el informe basado en testimonios de sobrevivientes, entrevistas, más de 10 mil fotografías y videos, documentos oficiales, así como información proporcionada por expertos, personal de emergencia, familiares y comunidades afectadas.

"El informe también reveló que este tipo de agresiones no estuvieron dirigidas exclusivamente contra mujeres y niñas, ya que se corroboró que niños y hombres fueron sometidos a formas extremas de violencia, tortura y humillación sexual, incluyendo violación, desnudez forzada, mutilación, quemaduras y ataques deliberados contra los órganos genitales", señala la información.

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La ONG resaltó que también se ejerció terrorismo sexual contra las familias, ya que miembros de Hamás se aprovecharon de los vínculos afectivos para intensificar el sufrimiento y el terror.

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"Los casos documentados por la Comisión incluyen agresiones o humillaciones sexuales cometidas en presencia de familiares; incluso, se documentó un caso en el que miembros de una misma familia fueron obligados a cometer actos de violencia sexual entre sí".

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Después del ataque del 7 de octubre, la violencia sexual y de género continuó.

"Las víctimas pertenecían a 52 nacionalidades distintas, lo que confiere a estos delitos un carácter internacional y un impacto global", resalta.

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Estos hechos, se menciona, se vinculan además con el fenómeno del terrorismo digital documentado por la Comisión:

"Muchos familiares, allegados y miembros de la población en general conocieron el sufrimiento y el destino de las víctimas a través de grabaciones realizadas por los propios terroristas de Hamás y difundidas mediante plataformas digitales y redes sociales, en numerosos casos utilizando las propias cuentas de las víctimas.

"De este modo, millones de personas fueron expuestas a imágenes y registros de asesinatos, torturas, secuestros, humillaciones, actos de violencia, así como a la quema y profanación de cadáveres".

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La Comisión determinó que estos actos constituyen "crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio".

En este días se hizo un llamado a la comunidad internacional para reconocer a las víctimas, rechazar toda forma de negación y apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas.

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"El informe traza una ruta para el procesamiento judicial, presenta precedentes internacionales relevantes y subraya la necesidad de establecer mecanismos específicos para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos sexuales cometidos por los terroristas de Hamás".

*las siguientes imágenes pueden herir la susceptibilidad del lector*

Fotografía en la que aparecen dos mujeres retenidas, en el contexto del ataque y el cautiverio atribuido presuntamente a Hamás. Foto: Especial

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