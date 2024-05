Aunque para estas elecciones se deberían garantizar las acciones afirmativas para grupos vulnerados, las candidaturas para las poblaciones LGBT+ en este proceso electoral han sido agredidas imponiendo a personas “sin escrúpulos”.

Héctor Mora ha clamado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) que se respete su candidatura a diputado federal por Morena,- por representación proporcional-, luego de que no fuera registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar fuera inscrito Cuauhtémoc Blanco, gobernador con licencia de Morelos.

“Con fe y esperanza”, ha expresado Mora en redes sociales al señalar a los magistrados del Tribunal Electoral que es militante de Morena y acción afirmativa de las poblaciones LGBT+.

Magistrado @ReyesRdzM.



Como usted, soy un Mexicano que cree en el Estado de Derecho, las Instituciones, y la División de Poderes en nuestro País.



Soy militante de @PartidoMorenaMx y Acción Afirmativa de las Poblaciones #LGBTQ.



Confío en su criterio y su voto en el SUP-JDC-586 — Héctor Mora 💫 (@HectorMoraM1) May 8, 2024

Lee también Tercer debate presidencial sin discusión "cara a cara"; INE remueve segmento de réplica entre Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Las acciones afirmativas son medidas dirigidas a grupos en situación de discriminación que permiten revertir la desigualdad que presentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales y así maximizarlos a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes, por grupo de edad y de la diversidad sexual.

Aunque se debería garantizar que estos grupos deben alcanzar una representación, las candidaturas que se postularon para este proceso electoral bajo una acción afirmativa han dejado cuestionamientos.

Para Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero del Instituto Electoral de Coahuila, hay “un retroceso” en la mayoría de los estados y en muchos casos tiene que ver con las sentencias que han dado los Tribunales locales y las salas regionales.

“Se han cerrado algunas puertas. Pocos estados regularon acciones afirmativas que fueran efectivas para que pudieran las personas llegar”, dijo a EL UNIVERSAL.

Apuntó que este es un tema “relativamente nuevo” que en en el proceso electoral pasado tuvo un avance sobre las acciones afirmativas, sobre todo lo que tiene que ver con grupos LGBT+.

“El Coahuila sí se logra una postulación porcentual LGBT, acá nos reconocen 5.8%

Lee también INE reincorpora 36 mil registros de mexicanos en el extranjero que habían sido excluidos

de la población y eso nos da un total de 130 postulaciones, 46 de mayoría relativa y 84 de representación proporcional. Ese logró se llevó, justo porque un juicio que obliga la acción a pesar de oposiciones dentro del propio consejo, dos consejeras electorales votaron en contra en la Comisión de Paridad e inclusión”, ejemplificó el consejero.

“Francamente, en todo el país sí ha habido ciertos retrocesos en cuanto a la interpretación de las acciones afirmativas”, mencionó.

“En varias sentencias, los Tribunales Electorales han determinado que la autoadscripción LGBT a las candidaturas LGBTTTIQ+ es una autoadscripción simple y esto lo sacan de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual está bien.

“El tema es que esa opinión consultiva se hizo para otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a la personalidad, el derecho al reconocimiento al nombre; o sea, otro tipo de derechos que no tenían que ver con los político electorales”, explicó.

El día de hoy el Consejo General del @IEC_Coahuila aprobó los acuerdos de cumplimiento de acciones afirmativas #LGBTQIA+, en #Coahuila se postularán 130 candidaturas de #diversidad por ambos principios. Galaiec te explica 🐈 👇 pic.twitter.com/FZKD2HN1S4 — Óscar Daniel Rodríguez Fuentes (@OscarDanieliec6) March 31, 2024

Personas sin escrúpulos

“¿Qué es lo que se exige desde las colectivas LGBTTTIQ+? Que se nos reconozca la autoadscripción calificada; es decir, que no baste con que la persona diga que es de diversidad sexual para que le puedan registrar la candidatura.

“¿Por qué es importante esto? Hemos tenido muchos casos de personas, sin mayor escrúpulo, se hacen pasar por diversidad sexual para poder acceder a las acciones afirmativas que le pertenecen a este grupo. Entonces, como no hay otra forma de probar que pertenecen a la diversidad sexual, más que tu simple manifestación, pues eso hace muy fácil que muchas personas que quieran candidaturas y que no sean parte de los colectivos LGBTpuedan usurpar”, refirió.

Indicó que la vía jurídica para evitar esto es establecer quejas o denuncias por un procedimiento especial sancionador “que puede sancionar justamente las violaciones a la normatividad electoral”.

Lee también "Nada que curar": Celebran prohibición en todo México de las “terapias de conversión”, después de casi 6 años

“Sin embargo, con todo y eso, pues es muy difícil que una persona que usurpó un lugar pueda ser sancionada si no se tienen pruebas muy, muy fuertes o muy fehacientes de que está haciendo una usurpación”, lamentó.

Contó que entre varias demandas hechas por colectivos en estados, se pide a los Tribunales que se reconozca una autoadscripción calificada para personas de la diversidad sexual

Por ejemplo, en Baja California se usa una “hoja de vida”, que es como un currículum de actividades que ha realizado el candidato en favor de la diversidad sexual. También se puede pedir una plataforma específica en la que el candidato para acciones afirmativas diga sus propuestas.

“Los Tribunales no se han querido meter, justamente para no contravenir este criterio, que insisto, viene de la Corte Interamericana, pero no está hecho para derechos político electorales, está hecho para el derecho a la personalidad e identidad”, señaló.

“Valdría la pena que los tribunales pudieran ver la óptica con una perspectiva de diversidad sexual. Las personas que estamos dentro de la diversidad sexual no nos incomoda ni nos sentimos discriminados cuando se exige una plataforma específica de trabajo para nosotros, o cuando se pide que se pueda comprobar un trabajo previo a favor de de las poblaciones LGBT, porque entonces nuestra lucha se queda sin sustento, por la usurpación y por la falta de atención que se da a estos grupos que han sido históricamente discriminados.

“Lo único que tenemos para defendernos son los procedimientos especiales sancionadores, meter una queja porque una persona está usurpando un lugar que no le corresponde o hacerlo a través de juicios ciudadanos, juicios para la protección de derechos político-electorales, diciendo que se está usurpando el lugar de una persona de la diversidad sexual”, dijo.

Lee también Esperan llegada de turistas de EU, Inglaterra, España, Finlandia y República Checa al Vallarta Pride 2024

Declaró que lo que más molesta es que los lugares van a estar ocupados por “tramposos”: “Ya se ha denunciado en algunos estados a personas que si bien llegan por la acción afirmativa, nunca hicieron nada en favor de la diversidad sexual, y en algunos casos votaron en contra de leyes, como por ejemplo Ecosig”.

“Sí hay muchos casos que hemos visto de personas que llegan por una cuota de acción afirmativa y al final terminan traicionado a las personas que supuestamente tenían que representar”, denunció.

Llamó a que se legisle un mecanismo de autoadscripción o de autoidentificación para personas de la diversidad sexual y no se deje nada más al ámbito de las personas decidir si se pueden ostentar o no como LGBT.

Para el consejero Rodríguez Fuentes, el papel de las poblaciones LGBT en estas elecciones es relevante porque conforman el 5% de la población en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Somos un porcentaje alto de la población que también paga impuestos, que también quiere ser representada, que también busca lugares de toma de decisiones, y es importante esto. Somos una población que estamos siendo constantes y sistemáticamente discriminada”, señaló.

“Somos parte de una sociedad, somos una población que vota, somos una población que quiere ser representada y aportamos, no solo con los impuestos, sino aportamos social, cultural, económicamente en este país y merecemos ese derecho.

Lee también Candidaturas deben incluir a cuatro grupos vulnerables

“Yo creo que las personas que están en lugares de toma de decisiones deberían de tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la población LGBTIQA+ no va a desaparecer, por más que no le reconozcan o garanticen sus derechos, y vamos a seguir ahí y vamos a seguir peleando. Y el tema es que si no se reconocen, entonces va a haber una desavenencia o va a haber algún conflicto social después, justamente por esta falta de atención que se hace a un grupo que debería ser, desde mi perspectiva, prioritario.

“La cuotas arcoiris, como se han llamado, que son acciones afirmativas, han sido un primer paso, nada más que yo si haría un llamado a no ir para atrás y a que le exijamos a las poblaciones que lleguen, y a las personas que lleguen como candidatas, a ocupar puestos públicos bajo la acción afirmativa de diversidad sexual que se comprometan con los derechos de diversidad sexual porque sino entonces, esa lucha no tiene sentido”, declaró

Agregó que 2024 es un tiempo adecuado para demostrar que las poblaciones LGBTIQA+ “contamos y contamos bien, y podemos ser el motor de cambio, también nuestro voto cuenta y nuestro voto castiga, y nuestro voto también premia”.

En opinión del consejero electoral de Coahuila, “hubo de todo en el desempeño” de los legisladores y legisladoras que están por concluir su periodo en los congresos locales y el federal.

“(La diputada) Salma Luévano fue muy importante, es bastante relevante por las acciones afirmativas, yo creo que le reconocería esa parte”, apuntó.

Lee también Reconocen a “maldito lisiado” mexicano por defender el espacio cívico