Al manifestar que “el Poder Judicial está podrido y lleno de corrupción”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una actuación “descarada” de jueces y por ello, ayer se presentó una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.

Ayer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, por favorecer supuestamente a grupos criminales relacionados con la desaparición de 31 personas migrantes en ese estado.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que hay “pruebas” que muestran este apoyo del juez a grupos criminales.

Lee también Gobierno de México solicita juicio político contra juez por presuntamente favorecer a grupos criminales

“El Poder Judicial está podrido, lleno de corrupción y sin principios. Este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe protección de jueces, pero una tras otra, al grado que se le detiene insistentemente quería que se la llevara a Reynosa o a Matamoros, con los riesgos que implicaba, y se hicieron todos los trámites, costó muchísimo trabajo, creo que hasta hoy se resolvió que quedará detenido en un penal de alta seguridad.

“Todo esto por los riesgos que implicaba, pero era insistente la actitud del juez, no sé si sea el caso otro, pero la instrucción es que cuando nos enfrentamos a esto se proceda legalmente, que no nos quedamos callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales cuando se tengan pruebas, desde luego, y en este caso hay pruebas”, explicó.





Lee también Solicitud de juicio político del Gobierno contra juez atenta a la independencia judicial: Jueces y Magistrados













