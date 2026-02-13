La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que los casos de gusano barrenador del ganado en el estado de Tamaulipas disminuyeron en las últimas semanas, pues actualmente hay sólo tres casos activos de un total de 23 reportados en diciembre.

“En el monitoreo y combate de la plaga se observan resultados consistentes con tendencia a la baja, toda vez que en la primera semana de febrero no se detectó ninguna mosca fértil en las 154 trampas instaladas, en contraste con lo reportado a finales de diciembre de 2025, cuando se registraron 28 capturas de insectos”, informó.

Debido a la propagación del gusano barrenador en más estados del país, Senasica importará todos los días del año pupas estériles desde Panamá. Foto: Especial

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), aseguró que esta disminución es resultado de la estrategia sanitaria implementada con asociaciones ganaderas, la coordinación con el gobierno estatal y la población en general.

Lee también: Sheinbaum felicita elección de António José Seguro como presidente de Portugal; ratifica apertura al diálogo

Destacó que, desde la detección de los primeros casos en la entidad, se desplegaron brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados en unidades de producción y traspatios.

Lo anterior, explicó, se reforzó con capacitación intensiva y difusión dirigida a productoras y productores, técnicas y técnicos y población en general, con énfasis en la prevención, la curación oportuna de heridas y la notificación inmediata de casos sospechosos en los números de WhatsApp 55 3996 4462 y el teléfono 800 751 2100.

Ganaderos mexicanos se han visto afectados desde el 11 de mayo pasado por el cierre de la frontera con EU a sus reses, por el gusano barrenador. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para evitar la diseminación del gusano barrenador por movilización de animales, también se establecieron rutas itinerantes de verificación, puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito.

“Estas medidas se complementan con la liberación aérea de moscas estériles en coordinación con Estados Unidos, a fin de incrementar la presión biológica sobre las poblaciones fértiles del insecto. El punto más cercano de la plaga se localiza en el municipio de González, a 387 kilómetros de la frontera con Estados Unidos”, detalló en un comunicado oficial.

Lee también: SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Aunado a ello, los gobiernos federal y estatal capacitaron a 100 expertas y expertos en vida silvestre (guardaparques, médicos veterinarios, biólogos y servidores públicos) sobre la importancia de notificar oportunamente los casos de gusano barrenador que pudieran presentarse en zonas libres y Áreas Naturales Protegidas (ANP), con la intención de interrumpir el ciclo biológico de la mosca y reducir las poblaciones hasta conseguir la erradicación.

Los bovinos son la especie más afectada por el gusano barrenador. Foto: Especial

De acuerdo con cifras al 11 de febrero, las acciones realizadas permitieron desactivar 78% de los 83 casos registrados desde hace mes y medio en la región Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.

“Esta estrategia, que es parte del Plan Noreste, cuenta también con el apoyo de los gobiernos de Veracruz y San Luis Potosí, a través de la participación de manera directa más de 350 personas (médicas y médicos veterinarios, inspectoras e inspectores y personal técnico y de apoyo), lo que ha permitido sostener las acciones de vigilancia, atención y control en campo de manera regional”, mencionó la dependencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc