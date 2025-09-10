En los 11 meses que van de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reporta una disminución de 32% en la incidencia de homicidios dolosos en el país, informó el gabinete de seguridad del gobierno de México.

En la mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en las últimas dos semanas, las autoridades detuvieron a mil 600 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de droga, e inhabilitaron 53 laboratorios para la fabricación de metanfetaminas.

Del 1 de octubre al 8 de septiembre, García Harfuch destacó la aprehensión de más de 32 mil 400 personas involucradas en delitos de alto impacto y aseguraron más de 16 mil armas y 245 toneladas de diversas drogas, entre ellas, más de 3 millones 600 mil pastillas de fentanilo, y en 22 entidades se inhabilitaron mil 400 laboratorios.

Sobre Sinaloa, y a un año de que inició la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, tras la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, García Harfuch dijo que hay un reforzamiento permanente de la seguridad en el estado, y de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tras un repunte en septiembre de 2024 de homicidios dolosos en Sinaloa, este ilícito mostró una reducción de 44.4% en los últimos dos meses y cerró agosto con un promedio de 3.84 crímenes diarios.

El funcionario federal indicó que en el último mes fueron detenidas 95 personas, se incautaron 292 armas de fuego, 109 mil cartuchos, y más de 27 toneladas de droga, entre ellas 72 kilos y cerca de 83 mil pastillas de fentanilo, y se desmantelaron en Sinaloa ocho narcolaboratorios.

Entre las acciones realizadas en los últimos 15 días en esa entidad figuran operativos a cargo del Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán, donde fueron detenidas ocho personas por una agresión a las autoridades, entre ellas Leonel “N”.

En operativos en Mazatlán y Culiacán fueron detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones del narco en la entidad, se aseguraron 12 metralletas, cinco pistolas, cargadores y cartuchos.

Gráfica: Elaboración propia

La presidenta Sheinbaum Pardo comentó esta reducción en la incidencia delictiva y felicitó al gabinete de seguridad: “En agosto [pasado], 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso con respecto a septiembre de 2024. Una felicitación al gabinete de seguridad y al trabajo diario de todos. Es muy importante esta reducción”, opinó.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, explicó que en septiembre de 2024 se reportaban 86.9 homicidios diarios en promedio y agosto de 2025 cerró con un promedio de 59.2 casos. Agosto de 2025 también se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos registrados desde 2015, lo que representa 27 casos menos que en septiembre de 2024 subrayó la funcionaria.

Además, Figueroa apuntó que “en el periodo enero a agosto de 2025 se mantiene un promedio de 68.4 homicidios diarios, cifra que contrasta con los 100.5 crímenes reportados en 2018, es decir, una reducción de 32% en siete años”.

En cuanto al desempeño estatal, Figueroa explicó que 28 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Resaltaron seis casos con descensos superiores a 50%: Zacatecas (-82%), San Luis Potosí (-71%), Quintana Roo (-67%), Nuevo León (-63%), Querétaro (-61%) y Tlaxcala (-57%).

En delitos de alto impacto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expuso que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 también se observó una reducción de 21%, al pasar de un promedio de 603.6 casos diarios en septiembre a 477 en agosto: “De todo el periodo analizado, agosto es nuevamente el mes más bajo”, puntualizó.

Sin embargo, reconoció que el delito de extorsión sigue al alza en el país. Este ilícito tuvo un incremento de 21.3% durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, precisó la titular del SESNSP.