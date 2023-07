Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), discreparon ayer en torno a si ese partido debe explorar o no sumarse a una alianza opositora con el PAN, PRI y PRD.

Enrique Alfaro, desde su entidad, subrayó que no buscará la candidatura presidencial debido a que su partido, MC, se aisló y no podrá ganar solo la contienda presidencial; sin embargo, dijo que la alianza entre PAN, PRI y PRD se hizo para administrar y lucrar con la derrota.

“Habría que convencer a los dirigentes de todos los partidos de oposición de que, por una vez cuando menos, pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres. Eso sería ir más allá de una alianza simplona, para verdaderamente construir un espacio de participación política colectiva; sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política”, dijo el jalisciense.

Además, reprochó que la dirigencia nacional de su partido dejara de escuchar y tomar en cuenta lo que él y su grupo en Jalisco tienen que decir respecto a la coyuntura política nacional en este momento.

En opinión del gobernador, es posible construir un proyecto con la suficiente fuerza política, unificando a la oposición desde su militancia y no a través de acuerdos cupulares para competir en 2024 y derrocar a Morena, pero Movimiento Ciudadano se aisló y no mostró disposición para encontrar esa fórmula.

“Eso no está bien, Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear la construcción de una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor; no basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra el gobierno y, por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos”, resaltó.

En tanto, desde Nuevo León, Samuel García rechazó cualquier alianza electoral con los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional por la Presidencia de la República, pues sostuvo que con esos partidos no se puede ir ni a la esquina, porque en Nuevo León se han dedicado a joder a su administración y, en el plano nacional, le han hecho un daño terrible al país.

El mandatario neoleonés fue interrogado sobre la afirmación de Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, en el sentido de que el partido naranja debe replantear su postura de ir solo a las elecciones de 2024 si su candidata es Xóchitl Gálvez.

“Esa pregunta hasta ofende, respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le digo hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN, son nuestros enemigos, vean aquí, en Nuevo León, cómo todos los días están jodiendo”, puntualizó García Sepúlveda.

“Para mí, Samuel, que logré ser diputado sin alianza con el PRI y el PAN, que logré ser senador sin alianza con PRI y PAN y que logré ser gobernador sin alianza y a pesar de esos partidos políticos, no es mi opción (aliarse con ellos) y por eso digo que la pregunta ofende”, manifestó.

No obstante, afirmó, es muy importante que se mande el mensaje, con mucho respeto, a los que andan ya bien alborotados buscando la candidatura presidencial, falta mucho, la campaña empieza en marzo próximo.

“¿Qué fregados andan haciendo un año antes en campaña?, pónganse a jalar, por eso la gente los odia, neta, falta un año, pónganse a jalar qué andan haciendo gastando nuestro dinero en mítines, parecen velorios los mítines a los que van, yo los veo y digo ¿qué es esto?”, cuestionó.

“Pobre gente a la que llevan acarreada a esos mítines, pónganse a jalar, qué andan haciendo un año antes violando la ley, que las corcholatas y que el frente, pónganse a jalar den resultados, ¿quieren ser presidentes?, den resultados, pero cómo, si la ley electoral dice que la precampaña empieza en diciembre, qué fregados andan en julio alborotando el gallinero como si estuviera todo arreglado”, insistió.

“Creo que lo que digo es lo que piensa la gente, de que falta un chingo para la campaña y andan ahorita en mítines alborotados; al menos MC, me da gusto, que no se hayan metido en ese huacal de andar alborotando electoralmente fuera de la ley, porque falta un año para las elecciones”, concluyó el gobernador de Nuevo León.