Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Corte de EU prohíbe a NSO Group instalar software espía en WhatsApp; deja multa por daños en 4 mdd

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

El pleno de la aprobó la reprogramación de la comparecencia de la secretaria de Bienestar, , para no interferir con la atención que brinda la dependencia a las entidades afectadas por las lluvias e inundaciones.

Se tenía programada para realizarse la próxima semana, el miércoles 22 de octubre.

La Mesa Directiva conoció el oficio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde informa que la comparecencia de la secretaria de Bienestar ante el Pleno, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, será reprogramada para el 19 de noviembre.

Montiel Reyes solicitó el cambio de la fecha, mediante el oficio BIE/100/2595/2025.

Lo anterior, derivado de la atención que se está brindando ante las afectaciones causadas por las intensas lluvias en diferentes estados del país, acciones de máxima prioridad para garantizar la integridad y bienestar de los habitantes de esas entidades.

