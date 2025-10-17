El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reprogramación de la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para no interferir con la atención que brinda la dependencia a las entidades afectadas por las lluvias e inundaciones.

Se tenía programada para realizarse la próxima semana, el miércoles 22 de octubre.

La Mesa Directiva conoció el oficio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde informa que la comparecencia de la secretaria de Bienestar ante el Pleno, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, será reprogramada para el 19 de noviembre.

Lee también Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Montiel Reyes solicitó el cambio de la fecha, mediante el oficio BIE/100/2595/2025.

Lo anterior, derivado de la atención que se está brindando ante las afectaciones causadas por las intensas lluvias en diferentes estados del país, acciones de máxima prioridad para garantizar la integridad y bienestar de los habitantes de esas entidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft