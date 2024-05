Diputadas y diputados federales del PAN, PRI y PRD interpusieron de manera formal una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma al sistema de pensiones que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 27 de abril.

En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; y la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, llamaron a la SCJN a desahogar la querella de forma pronta y expedita, “para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”.

“Este saqueo de las afores que se da de una manera increíble y corresponde a que tenemos México quebrado. Hace unas semanas llegaron los pre criterios de la Secretaría de Hacienda y no solamente confirman que este año son 2 billones de pesos de déficit, si no que anuncian que cuando menos el año que entra este país va a requerir otro billón de pesos si no cambiamos la realidad que estamos viviendo”, acusó Moreira.

Jorge Romero dijo que la acción de inconstitucionalidad busca defender a millones de mexicanas y mexicanos que tienen más de 70 años y cuentan con un recurso guardado en su afore.

Lee también “A pesar de los disparos en la cabeza”, mi objetivo profesional es poder terminar este sexenio: Ciro Gómez Leyva

“Por más que lo quieran maquillar, lo que hicieron fue, sin preguntarte, quitarte tu dinero, y eso en este país es ilegal, es confiscar tus bienes, algunos dirían que esto es robarte tus bienes”, declaró.

Romero Herrera recordó que en la reforma al sistema de pensiones no existen reglas de operación, y aseguró que va en perjuicio para todas las personas que estaban ahorrando, “porque cuando tenían su dinero en una afore privada les generaba un rendimiento, mientras que en este fondo público no va a haber rendimiento, no especifican rendimientos, literalmente están dejando a la gente sin ganar un rendimiento y eso aquí en China significa un perjuicio”

La perredista Elizabeth Pérez aseveró que con el recurso, “la oposición está definiendo los derechos de las y los trabajadores de este país”.

“Este país se encuentra en bancarrota, y para tratar de sanar esa bancarrota a la cual nos ha llevado este Estado que hoy gobierna el partido oficialista, le están prácticamente robando a las y los mexicanos lo que por tantos años lograron invertir con su esfuerzo y su trabajo”, declaró.

Lee también CNTE anuncia que continuará en paro indefinido en el Zócalo previo a cierre de campaña de Sheinbaum

Los coordinadores adelantaron que además de la reforma al sistema de pensiones, la bancada de Morena avaló otras iniciativas “riesgosas”, como las reformas en materia de amparo y en materia de amnistía, las cuales no han podido impugnar porque no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Les quiero advertir que solamente ha sido publicada la ley relacionada con las afores, esto nos debe llamar a la sospecha porque las otras dos no se han publicado, algo están pretendiendo hacer, pero como les urgía quedarse con el dinero de las afores, ésta la tuvieron que publicar”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul