Ciro Gómez Leyva dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha parado en su campaña “inagotable” de ataques contra algunos periodistas, por lo que su objetivo profesional es poder terminar el sexenio “a pesar de los disparos en la cabeza”.

Durante la transmisión de su noticiero matutino, Gómez Leyva señaló que en la conferencia mañanera del presidente López Obrador una comunicadora habló de las decisiones que él tomaría en el futuro, señalando una entrevista que dio hace varias semanas a una televisora en Estados Unidos y que el Presidente contestó que son “tiempos de definiciones” y que algunos se la habían pasado “muy bien”.

“Yo me la seguía pasando muy bien Presidente, con usted en la Presidencia”, hasta que “me trataron de matar, no sé quién y no sé por qué”.

Acusó que López Obrador se mete en las decisiones profesionales de otros, “usted Presidente se siente con derecho de meterse en la vida privada de todas las personas”.

Dijo que su objetivo profesional “es poder seguir haciendo mi trabajo hasta el último minuto del 30 de septiembre, hasta la mañana del 1 de octubre”.

“Mi objetivo profesional y ojalá lo consiga, es poder seguir haciendo mi trabajo hasta el último minuto del 30 de septiembre, hasta la mañana del 1 de octubre, después, después ya veremos. Pero ese es mi objetivo, poder terminar este sexenio, a pesar de todo Presidente, a pesar de sus 300-350 ataques, de sus embestidas, de sus auditorías fiscales, a pesar de los disparos en la cabeza, ese es mi objetivo. Ojalá lo pueda cumplir, lo demás, lo demás ya veremos”, dijo.

El periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado la noche del 15 de diciembre de 2022 cuando regresaba a su casa luego de transmitir su noticiario nocturno en Imagen Televisión.