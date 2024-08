Los diputados federales de Movimiento Ciudadano se dijeron listos para iniciar la próxima Legislatura y aseguraron que, tras el crecimiento en las preferencias durante los comicios del 02 de junio, el partido naranja se enfila para ser la segunda fuerza política en México.

Adelantaron que para ello, se preparan rumbo a los comicios de 2027 y 2029, donde ponderarán nuevos perfiles en las entidades donde habrá elecciones.

En entrevista con medios, el diputado federal Rodrigo Samperio Chaparro, reconoció que aspira a la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) en el Estado de México, e insistió en que su partido tiene potencial para convertirse en la segunda fuerza política del país.

"En los recientes comicios, Movimiento Ciudadano alcanzó casi un millón de votos solo en el Estado de México, lo que refleja un crecimiento significativo para nuestro partido", detalló.

Explicó que junto a Juan Zepeda, actual líder naranja en el estado, “hicimos una comisión de candidaturas donde juntamos a los mejores perfiles y no a los mejores amigos. Esto no hubiera sido si Juan Zepeda no hubiera sido un dirigente abierto y con la intención de que sacáramos lo mejor para este proyecto”.

El legislador de 33 años de edad, explicó que Movimiento Ciudadano renovará su dirigencia local el próximo 24 de agosto, y detalló que el objetivo final de buscar la dirigencia, es seguir sembrando buenos cuadros "y ahora sí en el 2029 podamos pelear una gubernatura y ser un gobierno digno para el Estado de México”.

