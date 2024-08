Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad, es decir, 38 votos a favor, el dictamen que plantea la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal.

Avalaron que se modifiquen los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna para prohibir expresamente el maltrato animal; sin embargo, no se consideró prohibir las corridas de toros, las carreras de caballos o las peleas de perros.

“El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas”, refiere el documento.

Asimismo, establece la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano, y que se deberán plantear las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.

Y en el dictamen se le da un plazo de 180 días naturales al Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la ley general en la materia.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, cuestionó la efectividad de la reforma constitucional propuesta por el titular del Ejecutivo, porque no considera la protección de todos los animales, como los toros, caballos o perros utilizados en peleas o carreras.

“No se habla de las corridas de toros, que son animales que sufren todos los fines de semana en alguna parte. No se habla de las peleas de perro, de las carreras de caballos. No se habla de la violencia animal en muchas cosas. No se habla, por ejemplo, de cómo se trasladan cientos de kilómetros a los animales que van a ser sacrificados con una violencia que no es necesaria. No se habla de la producción de huevo, cómo se está realizando. De la producción de carne de pollo. Muchas cosas que se les pueden inyectar”, dijo.

En México, se calcula que existen casi 80 millones de animales de compañía: 43.8 millones de canes, 16.2 millones de felinos y 20 millones de otras mascotas pequeñas, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autor reportado (Enbiare) 2021.

Sin embargo, las faltas cívicas más denunciadas por maltrato animal son: poseer animales sin medidas de seguridad para prevenir agresiones (78%); maltratar, golpear o mutilar a cualquier animal (13%); poseer animales sin medidas de higiene (0.8%); abandonar animales en la vía pública (0.6%), y participar y organizar peleas de animales (0.4%), según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2020.

