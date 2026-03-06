Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, planea conformar la terna de aspirantes a dirigir al órgano fiscalizador del 2026 al 2034, la próxima semana, informó el diputado Javier Herrera, quien preside dicha Comisión.

Señaló que se contabilizaron aproximadamente 42 horas de entrevistas a todos los aspirantes inscritos; y en el dictamen se privilegiará la paridad de género, a pesar de que sólo el 18% de los aspirantes fueron mujeres.

“Yo creo que por ahí de lunes, martes podríamos estar ya conformando la terna. Yo te anticipo que va a ser una terna respetando la paridad. Nosotros como comisión vamos a cumplir mandando los mejores perfiles”, explicó en conferencia de prensa.

Refirió que el trabajo de la comisión es evaluar de manera técnica a los candidatos a titular de la ASF y para conformar la terna no se toma en cuenta filiación política.

“Esta comisión es técnica, nosotros evaluamos, al final del día nosotros tenemos que presentar, del universo de candidatos, a los que consideramos los mejores perfiles. Posteriormente, se tiene que votar por dos terceras partes del pleno, es un nombramiento que está en la Constitución política. En este caso, David Colmenares participa en esta convocatoria como uno más de los 92 que se inscribieron”, dijo.

De 92 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de selección, 81 pasaron a la fase entrevistas; de estos sólo fueron entrevistados 77, entre el 5 y 6 de marzo.

