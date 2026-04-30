La Cámara de Diputados realizará una sesión solemne el próximo 29 de septiembre, para conmemorar el 475 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En aras de reconocer la invaluable contribución que la UNAM ha hecho para con el país, así como reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la educación pública, gratuita y de calidad, por lo que la Cámara de Diputados rinde un homenaje institucional a la Universidad Nacional, en reconocimiento a su legado histórico y papel estratégico en la formación de las y los ciudadanos del país”, señala el acuerdo aprobado.

Como invitado especial asistirá el rector de la Universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, quien tendrá cinco minutos para dirigir un mensaje.

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La UNAM tuvo origen en 1551, cuando el emperador Carlos V de Alemania y I de España fundó la Real Universidad de México, sentando los antecedentes de una de las instituciones de educación superior más antiguas del continente americano.

“Esta institución ha desempeñado un papel central en la consolidación del pensamiento crítico, la investigación científica y la difusión de la cultura, posicionándose como un referente nacional e internacional en materia educativa”, refiere el documento.

El acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, señala que la UNAM “ha sido semillero de importantes movimientos sociales, académicos y culturales marcando la historia contemporánea del país, contribuyendo al fortalecimiento de la vida democrática y al ejercicio de los derechos fundamentales”.

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