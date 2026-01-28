El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados en la que platea penas de hasta 15 años de prisión contra quien acceda, altere o comercialice información gubernamental sensible, protegiendo así, los datos de las y los mexicanos.

La propuesta plantea que las bases de datos sean reconocidas como infraestructura crítica, es decir, que tenga este etiquetado como lo tienen ahora las instalaciones eléctricas, de agua, hospitales, escuelas, con el objetivo de que los datos personales sean reconocidos e igualmente protegidos dentro de los planes y proyectos estratégicos de un país.

Martín Barragán, experto en temas de tecnología y seguridad digital argumentó que uno de los activos más importantes en la actualidad son las bases de datos y destacó la importancia de proteger y salvaguardar esta información para asegurar que nuestra identidad, datos poblacionales y datos biométricos en posesión del Estado, van a estar resguardados y tendrán un andamiaje jurídico que garantice el adecuado uso de esa información.

Diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, Martín Barragán y el diputado Óscar Bautista (28/01/2026).

El experto agregó que la iniciativa propone que cualquier servidor público o cualquier persona que extraiga de forma ilegal esa información, hackee o vulnere los sistemas de seguridad, tengan penas severas, esto en busca de ayudar a inhibir este delito y a su vez dar certeza a la ciudadanía de que la información está blindada y hay un respaldo legal.

La propuesta de reforma fue presentada ante medios el pasado 26 de enero durante una conferencia de prensa en la que asistieron Delgado Carrillo, Martín Barragán y el diputado Óscar Bautista.

"Si una base de datos poblacional es vulnerada, se vulneran los datos de la población, los datos personales de cada uno de nosotros y que están en responsabilidad del Estado", expresó el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo.

Agregó que al tener este etiquetado de infraestructura crítica, todos los planes y proyectos estratégicos de un país van a considerar igual de importante proteger y salvaguardar los datos. "Propusimos elementos punitivos para sanciones a todos aquellos funcionarios que lucren con este tipo de bases de infraestructura critica", dijo.

Por su parte, el diputado Óscar Bautista dijo que la iniciativa tendrá el respaldo de todos los diputados y la bancada del Verde y la defendió diciendo que los datos son tan importantes como una carretera o una vía de comunicación.

La iniciativa también considera que la protección de los datos quedará a cargo del Estado Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana (SSPC).

