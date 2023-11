La diputada del PAN, Teresa Castell de Oro Palacios, llamó "pedófilos" a las y los legisladores de la llamada cuarta transformación, lo que provocó la molestia de las y los diputados de Morena, PT y PVEM.

Lo hizo durante el desarrollo de una efeméride para rendir honores a la figura del libro, mientras el petista, Gerardo Fernández Noroña, señalaba a la bancada albiazul de no leer.

"Los paniaguados son un estorbo para ellos los libros, es como el agua bendita para los vampiros, es veneno puro, huyen como si de la peste se tratara, si no no serían tan atrasados, no serían tan conservadores, no serían tan contrarios a los intereses del pueblo", declaró.

Desde su curul, Castell de Oro Palacios le gritó a Noroña "pedófilo".

"Una diputada paniaguada me está gritando pedófilo, y si yo le respondo me acusa de violencia política de género, me está gritando falsedades, me han dicho de todo, pero pedófilo no me lo habían dicho y lo sumo a las infamias que la derecha dice de mi persona", expuso.

Al término de su discurso, la diputada Tere Castell, pidió la voz, para argumentar que Morena y sus aliados promueven los nuevos libros de texto gratuito, que a su parecer, sexualizan la educación.

"Decirle al diputado más corriente de esta Cámara que no nos venga a dar clases de nada, esos libros que usted lee están llenos de perversión y de ideología de género, y sí, de pedófilos, porque eso es lo que son ustedes, una punta de pedófilos, esos libros autorizan a que niños puedan ser tocados por adultos, ponte a leerlo, ignorante", recriminó.

Más tarde, Noroña exigió que la declaración fuera retirada del diario de los debates: "Se nos acusó de pederastas a todos los legisladores de la coalición y es gravísimo, yo exijo que se retire esa acusación porque es muy grave decirle pederastas a más de 300 y pico de legisladores".

Por su parte, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, hizo lo propio, y respaldó la solicitud del petista.

"Se nos acusó a toda esta coalición de pederastas, por eso también exigimos que se retire del diario de los debates, podemos debatir posturas, propuestas e ideas pero acusaciones de esa magnitud las vamos a rechazar", concluyó.

Tras la confrontación, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, se comprometió a llevar el caso a la mesa directiva, para discutirlo y proceder en consecuencia.

