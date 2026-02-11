Un jueza de control dictó prisión preventiva y vinculó a proceso a Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco, por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Se trata de uno de los tres servidores públicos detenidos junto con el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En audiencia inicial, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministro Público Federal contra el servidor público.

De acuerdo con la FGR, Carbajal Villaseñor formó parte del gabinete del alcalde del Ayuntamiento de Tequila, Diego Rivera Navarro, que se dedicó a la extorsión mediante el cobro de piso y secuestro de pequeños medianos y grandes comerciantes en la región.

