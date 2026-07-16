Nación | 16-07-26 | 12:13 |

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () a David Vargas Rivera, alias “Ocra”, considerado objetivo prioritario de primer nivel, supuestamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación ().

De acuerdo a las investigaciones está identificado como el mayor líder huachicolero en el .

Vargas Rivera, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

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Detienen en el AICM a David Vargas Rivera, alias “Ocra”, identificado como el mayor líder huachicolero del Edomex (16/07/2026). Foto: Especial
Detienen en el AICM a David Vargas Rivera, alias “Ocra”, identificado como el mayor líder huachicolero del Edomex (16/07/2026). Foto: Especial

Además, es señalado como presunto integrante de la organización delictiva con presencia en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde presuntamente estaría relacionado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro gota a gota.

En la detención también participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Fuerza de Tarea Marina, Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

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Las autoridades reiteraron que combaten a los grupos generadores de violencia y contribuyen a la construcción de un entorno de paz y seguridad para la población.

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