Villahermosa, Tab.— Un total de seis elementos policiacos en activo fueron detenidos en el interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Cerca de las 08:00 de la mañana, durante el pase de lista, es que los oficiales habrían sido arrestados, derivado de varias órdenes de aprehensión emitidas en su contra.

Aunque las autoridades estatales no han brindado detalles de la detención de los elementos policiacos, de manera extraoficial se sabe que el operativo se realizó por parte de las fuerzas federales y la Fuerza Interinstitucional de Reacción táctica (Firt Olmeca) durante la mañana de este viernes.

Apenas el día anterior se dio a conocer también la detención del exdirector general de la Policía Estatal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos, quien fue designado en el cargo en 2021 por el entonces titular de Seguridad y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena.

Y es que la organización criminal presuntamente infiltró mandos medios de la SSyPC, que participaban en diversas operaciones ilícitas dentro de la dependencia estatal. Incluso ha trascendido que se han girado 19 órdenes de arresto en contra de elementos de la dependencia.

Previamente, el gobernador de Tabasco, Javier May, advirtió que pronto habrá más detenciones de uniformados presuntamente vinculados al grupo criminal de La Barredora.

El mandatario estatal fue cuestionado sobre la detención de Leyva Ávalos y sobre el excomisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana José del Carmen Castillo Ramírez, otro de los personajes acusados de vínculos con el crimen organizado y quien sigue prófugo, por lo que, a decir del mandatario, ya trabajan en ello y pronto habrá resultados.

“La fiscalía es la que lleva el tema. Digo, se habrá de desprender; ahí vamos. Es parte de las órdenes de aprehensión que hay y del combate de cero impunidad. Vamos avanzando mucho en el tema de lograr una paz verdadera en nuestro estado.

“Entonces, pues es parte de todo lo que se ha desprendido y vamos a seguir actuando. Se sigue avanzando en el tema de inteligencia, estamos avanzando. Ya habrá más resultados”, reiteró el gobernador.

Entre las detenciones más importantes de La Barredora se encuentran las del exsecretario de Seguridad y líder del grupo criminal, Hernán Bermúdez Requena, así como de Ulises Pinto, alias El Pinto, identificado como el segundo al mando de la organización criminal. Carlos Tomás “N”, alias El Lic y/o El Tomasín, presunto abogado personal de Hernán Bermúdez Requena; Francisco Javier “N”, alias Guasón; Edson Aldair “N”, alias Zavala, y José Luis “N”, todos miembros clave del grupo delincuencial.