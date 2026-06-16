Nación | 16-06-26 | 21:56 | Actualizada | 16-06-26 | 21:56 |

La (Semar) encabezó una mesa de trabajo con autoridades de estatales y federales en Tamaulipas para determinar las acciones a seguir tras la detección de una mancha de hidrocarburo a un costado del Río Pánuco.

Se acordó realizar muestreos y análisis para identificar el origen y daños del producto localizado, así como mantener comunicación constante sobre los avances.

La reunión fue presidida por el comandante de la primera zona naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas; secrtario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Becker Hernández; el delegado de la Semarnat Horacio del Ángel; el delegado de la Profepa Jorge Rubalcava; el alcalde de Ciudad Madero Erasmo González y representantes de la Conagua.

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Al lunes 15 de junio, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que dio seguimiento a la mancha oscura, por lo que se recolectaron muestras, se inspeccionaron los drenajes pluviales ubicados en viales externas a la Refinería Madero.

Además, se mantiene la operación de barreras marinas de contención, asó como el monitoreo dentro de la refinería.

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Pemex reiteró que mantendría vigilancia en el área y continúa ejecutando acciones para la atención del incidente.

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bmc

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