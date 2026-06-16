La Secretaría de la Marina (Semar) encabezó una mesa de trabajo con autoridades de estatales y federales en Tamaulipas para determinar las acciones a seguir tras la detección de una mancha de hidrocarburo a un costado del Río Pánuco.

Se acordó realizar muestreos y análisis para identificar el origen y daños del producto localizado, así como mantener comunicación constante sobre los avances.

La reunión fue presidida por el comandante de la primera zona naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas; secrtario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Becker Hernández; el delegado de la Semarnat Horacio del Ángel; el delegado de la Profepa Jorge Rubalcava; el alcalde de Ciudad Madero Erasmo González y representantes de la Conagua.

Lee también "Los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz"; padre buscador envía carta a la Selección Mexicana

Pemex mantiene vigilancia de hidrocarburo en Río Pánuco

Al lunes 15 de junio, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que dio seguimiento a la mancha oscura, por lo que se recolectaron muestras, se inspeccionaron los drenajes pluviales ubicados en viales externas a la Refinería Madero.

Además, se mantiene la operación de barreras marinas de contención, asó como el monitoreo dentro de la refinería.

[Publicidad]

Pemex reiteró que mantendría vigilancia en el área y continúa ejecutando acciones para la atención del incidente.

Lee también Prevén cascada de solicitudes de licencia al Congreso; Félix Salgado, Jasmin Bugarin y Waldo Fernández, encabezan lista

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

bmc