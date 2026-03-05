En México, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja: solo 13.6% acudió a una autoridad o institución, el 32.3% ha vivido violencia (psicológica, física o sexual) durante su trayectoria escolar; los compañeros de clase son los principales agresores.

En el marco del mes de la mujer, Fundación Naná y Mexicanos Primero lanzaron un paquete de herramientas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente, con base en el estudio “Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar”, que identifica a la escuela como un espacio clave donde conductas de control y agresión se normalizan desde edades tempranas.

Derivado del estudio, se produjo un video informativo y se diseñó un “botiquín de apoyo” con lenguaje accesible para las jóvenes. El video explica señales de alerta—clasificadas en banderas amarillas, naranjas y rojas— y contiene un test autoadministrable que ayuda a identificar si una relación presenta patrones de violencia.

Lee también Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

El Botiquín ofrece una guía paso a paso para buscar ayuda en caso de estar en una relación violenta, que incluye datos de las organizaciones de apoyo que se pueden contactar y rutas de apoyo; además, orienta sobre cómo pedir ayuda a redes de confianza y servicios especializados.

Las señales de alerta que se presentan en el video que se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=idWAOuTEVdg incluyen, entre otras:

Alejamiento de la familia.

Sensación persistente de malestar, ansiedad o cambios en el estado de ánimo.

Miedo a expresar gustos u opiniones.

Recibir burlas, humillaciones o menosprecio.

Celos extremos, vigilancias al teléfono y redes sociales; así como exigencias de ubicación en tiempo real.

Destrucción de objetos.

Jaloneos, golpes, relaciones sexuales no consentidas o bajo intoxicación.

Difusión o amenaza de difusión de fotos o videos íntimos que ponen en riesgo la vida.

Si se identifica cualquiera de estas señales, las organizaciones recomiendan no minimizar la situación y pedir ayuda: acercarse a personas de confianza, contactar líneas de apoyo y redes de mujeres en México y Colombia, y en caso de emergencia, priorizar la seguridad física inmediata.

Lee también "Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

No esperes, denuncia

La Fundación Naná y Mexicanos Primero exponen una serie de "banderas rojas" que evidencian violencia en el noviazgo. Foto: Mexicanos Primero

La Fundación Naná y Mexicanos Primero subrayaron que “no tienes que esperar a ‘tener una razón de verdad’ para salir de una situación en la que no te sientes bien” y animan a las adolescentes y jóvenes que puedan estar en una relación violenta a hacer caso a los instintos.

En caso de no poder salir, aconsejan resguardarse en un lugar sin objetos peligrosos, evitar negociar con el agresor y procurar recopilar evidencia que pueda servir en procesos de denuncia.

Señalaron que la seguridad y la vida son prioridad; no es necesario “dejarlo en buenos términos”. Estas acciones surgen de la historia de Ana María y del compromiso de su madre, Ximena, para detectar y prevenir la violencia en el noviazgo y atender a tiempo a quienes la sufren. Ana María fue víctima de feminicidio el 12 de septiembre de 2023 por su exnovio.

Lee también 8M: Sheinbaum dice que “es probable” que sí se blinde Palacio Nacional; "hay muchos avances para las mujeres, pero falta más", dice

Las señales estaban presentes pero las banderas rojas no fueron detectadas a tiempo por su círculo más cercano, sus amigas y amigos no supieron qué hacer porque no contaban con herramientas para actuar.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la prevención en el ámbito escolar mediante formación docente con perspectiva de género, protocolos claros y herramientas que posibiliten conversaciones profundas y útiles con estudiantes, para detectar y actuar antes de que la violencia se vuelva irreparable.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc