Destituciones de funcionarios "se darán con el tiempo", afirma Rosa Icela a buscadoras; "no hay excusa para no hacer bien el trabajo”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez aseguró que las destituciones y renuncias que solicitan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas “se darán con el tiempo” y, en tanto, todos los funcionarios involucrados siguen a prueba.

Ante la exigencia de renuncia por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y la destitución —en días anteriores— de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Rosa Icela Rodríguez dijo que todos los funcionarios siguen a prueba.

“Sobre diversas renuncias y destituciones: al tiempo, solo al tiempo. Todos los días estamos a prueba todos los servidores públicos, todos estamos a prueba, incluyendo a su servidora. Si no hacemos bien el trabajo, esa es una consecuencia. Y no hay ninguna excusa para no hacer bien el trabajo”, dijo en entrevista al concluir la reunión con madres buscadoras de Durango, Sonora, Colima y Jalisco.

Concluye la cuarta Mesa de Diálogo de madres buscadoras con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; acudió la madre buscadora, Ceci Flores. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Particularmente este viernes, Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Secretaría de Gobernación que exhorte a la presidenta de la CNDH a presentar su renuncia.

“Es una grosera porque no atiende a las víctimas por igual, solamente a las que puede manipular a su antojo. No está haciendo su trabajo, ¿qué tanto coraje o qué tanto miedo le tiene a las madres buscadoras?”, cuestionó la madre buscadora al salir de la reunión.

Dentro de los acuerdos a los que madres buscadoras y la Segob llegaron está el revisar la actuación de la fiscalías locales y de la propia Fiscalía General de la República (FGR), a quienes acusaron las víctimas de incumplir con citas y reuniones que solicitan ellas mismas.

“Ellos piden renuncias de muchas personas, incluyendo de fiscales y muchas personas. Por eso no se puede hacer así de rápido, son instancias que no dependen de la Secretaría de Gobernación, a nuestros colaboradores aquí delante de todos les llamo la atención, pero con entes autónomos tengo que hacer las cosas con respeto y en privado”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

“No necesitamos ‘un mejoralito’, queremos su compromiso y su trabajo”, exige la madre buscadora Ceci Flores a las autoridades de la Secretaría de Gobernación. En la reunión se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de desaparición.

