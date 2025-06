Después de su cirugía, en la cual le amputaron una pierna con un tumor maligno, la Orquesta Monumental PILARES le dedicó al Director de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (PILARES), Javier Hidalgo, un ensayo a través de la interpretación de la canción "Cumbia sobre el río" del cantante, compositor y músico mexicano Celso Piña.

En su cuenta de X, dicho funcionario público compartió el video de esta dedicatoria la tarde del martes con el mensaje "Ufhhh se me hizo un nudo en la garganta. La Orquesta Monumental PILARES me dedicó su concierto/ensayo de ayer. Gracias compañer@s, fue un abrazo al corazón".

De acuerdo con la grabación de casi 8 minutos de duración, su ensayo consistió en un tributo a su visión y dedicación al encabezar dicha iniciativa de la administración de la ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), de 2018 a 2023.

Ufhhh se me hizo un nudo en la garganta



La Orquesta Monumental PILARES me dedicó su concierto/ensayo de ayer 🥲



Aquí ”Cumbia sobe el Río” del gran Celso Piña



Gracias compañer@s fue un abrazo al corazón pic.twitter.com/SNphyzRS7X — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) June 25, 2025

"Con tu liderazgo, has demostrado que la verdadera magia no está sólo en las notas, sino en la capacidad de transformar vidas a través del arte y de la oportunidad. Hoy cada melodía que escuches es un reconocimiento a tu labor incansable, cada acorde lleva el eco de las sonrisas que has ayudado a formar, de los sueños que has impulsado y de los sueños que has fortalecido".

A continuación, esta última agrupación musical comenzó a tocar.

¿De qué fue intervenido Javier Hidalgo?

El Director de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes había anunciado la mañana del pasado lunes 9 de junio que entraría al Instituto Nacional de Cancerología (INCan) con el fin de intervenirlo de una pierna a causa del cáncer.

"Dejar de luchar es morir y este desafío que estoy enfrentando me ha enseñado mucho sobre la vida", comentó. Cinco días después fue dado de alta; explicó que fue una operación complicada debido a que le amputaron una pierna, pero salvó su vida.

Adelantó que dedicaría dos meses para reaprender a caminar en su condición postoperatoria. Apenas en febrero pasado le fue detectado un tumor maligno en su muslo derecho.

