Tras la imposición de 25% de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que responderá a esta medida unilateral con acciones arancelarias y no arancelarias, las cuales se darán a conocer este domingo 9 de marzo en una asamblea masiva en el Zócalo de la Ciudad de México.

Afirmó que no hay motivos para la imposición de los aranceles que, advirtió, afectarán a los pueblos de ambas naciones.

Según fuentes consultadas, en el gobierno federal se analizan diferentes opciones, desde imponer aranceles a productos electrónicos, agrícolas, al acero y el aluminio de Estados Unidos hasta aplicar la reciprocidad arancelaria, lo que implicaría gravar todos los productos que ese país vende a México.

Sin embargo, tasar el aluminio y el acero se analiza a profundidad porque aplicar aranceles a estos dos productos provocaría un encarecimiento, lo que pegaría a las industrias mexicanas de la aeronáutica y de vehículos.

De acuerdo con fuentes del gobierno, la lista final de aranceles que México impondría al país vecino estaría lista el próximo viernes, ya que la presidenta Sheinbaum Pardo prevé tomar la decisión final después de la llamada que tiene programada con Donald Trump el próximo jueves.

Además de los aranceles, Sheinbaum Pardo denunciará la violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y exigirá que se respete.

Los informantes detallaron que lo que se está buscando evitar es que los aranceles perjudiquen el bolsillo de los mexicanos, pues imponer arancel a productos como maíz, pollo, huevo, leche y carne encarecería sus precios.

En la conferencia mañanera, la Mandataria federal afirmó que la respuesta del gobierno de México no tiene el propósito de iniciar una confrontación económica o comercial con Estados Unidos, pero calificó como inconcebible que no se piense en el daño que se está haciendo a las economías y a los pueblos de los dos países.

Reiteró su llamado de cooperación y colaboración, pero no a la intervención, pues “a México se le respeta, somos naciones iguales, por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera el propósito iniciar una confrontación económica o comercial, que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones”, aseveró.

Alista llamada

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que tiene pactada una llamada telefónica con Donald Trump, la cual es probable que se realice este jueves, y afirmó que el diálogo siempre ayuda, y más cuando es entre dos presidentes de países vecinos.

“Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump, probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también (…) No tenemos todavía exactamente la hora, pero ya les estaremos informando y esperemos que sí se dé la llamada, porque siempre el diálogo ayuda, siempre, siempre, siempre, y más el diálogo bilateral de dos presidentes de países vecinos”.

“No se asusten”

La Presidenta llamó a los mexicanos a no asustarse ante la imposición de aranceles y afirmó que “los mexicanos siempre salimos adelante y vamos a salir adelante y juntos frente a cualquier adversidad.

“Hago un llamado al pueblo de México, a todos, a enfrentar juntos este desafío. A mantenernos con unidad. Reitero: es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría, es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación”, insistió.

La presidenta Sheinbaum Pardo manifestó que la Casa Blanca no puede responsabilizar a México por el consumo de fentanilo entre sus ciudadanos, sino que debe asumir sus responsabilidades por el grave problema de su producción, distribución y venta ilegal.

“Decimos: no puede ser que el tema sea ‘México es el responsable del consumo de opioides en Estados Unidos’, o sea, no. A ver, cada quien que asuma su parte de responsabilidad”, reiteró.

Invita a todos los gobernadores

Al manifestar que “es un asunto que va contra el país” y que se debe de enfrentar en unidad, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que invitó a todos los gobernadores del país, incluidos los de oposición, a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo.

La Mandataria federal advirtió que los cónsules en Estados Unidos que no brinden apoyo a los paisanos serán sustituidos en el cargo, pues reveló que tiene reportes de que hay consulados que no han mostrado la empatía suficiente ni el compromiso para brindar atención a los paisanos migrantes.

“Algunos consulados que no han tenido la empatía, o cónsules que no han tenido la empatía suficiente para poder atender en este momento a nuestros hermanos de allá, porque pues claro que en algunos lugares particularmente hay preocupación. Están asustados por si hay alguna redada en algún lado, etcétera”, dijo.