La medallista y titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara respondió a las críticas respecto a su viaje a París para los Juegos Olímpicos 2024 con la frase: "Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana".

Tras el hecho, recordamos que esta no es la primera vez que algún político o funcionario público utiliza groserías para expresarse cuando está enojado, peleando o al ser cuestionado.

Andrés Manuel López Obrador

Es común que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador utilice palabras como "carajo" o "la chingada" cuando habla sobre política, racismo, clasismo o la oposición.

Lee también La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió a los cuestionamientos sobre sus gastos

Tras el triunfo arrasador de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, el mandatario federal visitó Zacatecas y allí lanzó esta frase:

"El pueblo no iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo. ¡Al carajo con todo eso! ¡Ojalá que aprendan la lección porque todo somos mexicanos. Y ojalá aprendan la lección que con el pueblo todo y sin el pueblo nada", dijo.

Asimismo, explicó por qué utilizaba esa palabra. "Cuando en una embarcación se portaban mal los marinos, había un lugar que se le llamaba el carajo, que era un lugar apartado allá arriba en el mástil del barco", aseguró.

También, en julio durante una de sus conferencias matutinas expuso la respuesta que le envió a Donald Trump, y en la que le aclaró que seguía siendo Presidente de México.

“Por favor, amigo, no me ande mandando a 'La Chingada' antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo”, leyó López Obrador en el Salón Tesorería.

Gerardo Fernández Noroña y Sergio Mayer

El diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña es conocido por no quedarse callado y siempre que puede responde como le nace.

En 2022, llamó cretino a Sergio Mayer porque se oponía a la reforma electoral, seguido de esto, el exgaribaldi le respondió: "usted mejor métase a bañar mi Dipuchango".

Por lo que Noroña, ni tardo ni perezoso, aseguró que hablar con él era regresar a la primaria. "La respuesta correcta a tu majadería es: changa tu madre".

Lee también Álvarez Máynez señala “vulgaridad” de “Alito” Moreno tras decirle que le presta “hue…”

"Alito" Moreno

En plena campaña presidencial, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno acusó a Jorge Álvarez Máynez de no tener "huevos", pues desistió al reto que le había lanzado para declinar a favor de Xóchitl Gálvez.

“Salieron primero muy varoncitos, ¿no?, y luego les hizo falta ‘carácter’. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta huevos yo le presto, porque hay que defender a México", declaró "Alito", pero Máynez no respondió de la misma manera.

Xóchitl Gálvez

La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez fue criticada porque durante su campaña utilizó varias "groserías". Desde "chingón", "güey" hasta "cabrón".

En redes sociales fue criticada porque en menos de un minuto usó más de 10 de estas palabras.

"Un chingo de sol, un chingo de viento. ¿Alguien que tenga aire acondicionado? porque está cabroncito el calor".

Lee también Confirman que Ifigenia Martínez colocará banda presidencial a Claudia Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr