Daniela Souza lanza contundente mensaje a Ana Gabriela Guevara, tras su participación en París 2024

Una vez concluida la participación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, la controversia y polémicas declaraciones han comenzado.

Atlas y directivos, en un fuego cruzado, iniciaron una disputa que sólo confirma la ruptura que existe en algunos sectores del deporte nacional.

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, criticó el número de medalla conseguido por la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París y sus declaraciones recibieron respuesta.

Daniela Souza, taekwondoín mexicana, fue eliminada en su primer combate y aunque acepta que recibieron todos los apoyos necesarios, pide mayor empatía a la exvelocista.

“Sólo le pediría un poquito de empatía. Ella conoce muy bien lo que es el deporte de alto rendimiento, las exigencias, cómo ha evolucionado nuestro deporte es otro contexto y también no estamos adaptando a ello”, declaró en su arribo a la Ciudad de México.

"La verdad es que no me quiero meter en un tema político. Respeto la opinión, más de un dirigente deportivo, sabemos que hubo presupuesto para nuestro deporte y no nos podemos quejar de ello", agregó la atleta mexicana.

Daniela Souza espera mayor reconocimiento

La taekwondoín mexicana, Daniela Souza, pide que su trabajo, así como el de sus compañeros, no se mida simplemente por la obtención de medalla en los recientes Juegos Olímpicos.

“Nuestro compromiso está. Ojalá ella pueda ver el grado de esfuerzo que tuvimos en este ciclo. Más allá de no conseguir una medalla. Espero que pueda aceptar la situación que a veces se pierde”, concluyó.

