Zacatecas.- ¡Al carajo!, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que los conservadores no deben estar sorprendidos de que el pueblo no quiso más corrupción, pobreza, humillación, clasismo, racismo, por lo que deben aprender la lección.

Claudia Sheinbaum visita Zacatecas junto al presidente López Obrador. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Durante una reunión con el sector agropecuario, el mandatario federal recordó los resultados de la elección presidencial del 2 de junio, y señaló que los conservadores están en otro mundo, "es una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente".

"Cuando los conservadores reaccionarios se dicen sorprendidos, se llaman sorprendidos, porque nuestra candidata de nuestro movimiento, ahora presidenta, ganó en todo el país con más del 30% de ventaja, 36 millones de votos, hasta a mí me cepillo, sacó más votos que los que yo obtuve. Dicen: ¿Y qué cosa fue lo que pasó? Porque ellos andan allá cómo en otro mundo, es una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente", destacó.

El presidente López Obrador continúa gira en Zacatecas junto a Claudia Sheinbaum Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Agregó: "No recogen los sentimientos de la gente. No respetan al pueblo ni mucho menos quieren al pueblo, por eso se sorprendieron, no tenían por qué estar de que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción y más pobreza y más humillación y más clasismo y más racismo. ¡Al carajo con todo eso! ¡Ojalá que aprendan la lección porque todo somos mexicanos. Y ojalá aprendan la lección que con el pueblo todo y sin el pueblo nada".

Durante el evento, López Obrador hizo un reconocimiento a los campesinos, ya que destacó que fue el único sector que en la pandemia de Covid-19 creció.

"¿Lo saben ustedes? Que se desplomó por completo el sector industrial, se fue a fondo el terciario, porque no había turismo y no había ingresos. El único sector que se mantuvo de pie y que incluso aumentó un punto en el escándalo es el sector agropecuario, el campo. Pues por ese acuerdo que significó que aun con la pandemia se siguió creciendo y se siguió produciendo alimentos y esto se complementó con esa política en la que hice referencia de dar el apoyo de abajo hacia arriba. Todos los programas del bienestar, los programas para apoyar a los adultos mayores, los programas para apoyar a personas con discapacidad, que siembran comida, la producción por el bienestar", destacó.

Claudia Sheinbaum visita Zacatecas junto al presidente López Obrador. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

