¿Quién pinta a AMLO? Quieren mantener el misterio

Nos cuentan que el Inai instruyó a la Oficina de Presidencia de la República buscar a profundidad en todos sus archivos y dar a conocer el nombre del artista que está pintando el retrato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, como marca la tradición, se añadirá a la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional. Nos detallan que esta decisión del pleno del Inai fue tomada a raíz de que un particular interpuso el recurso de revisión 8174-24, porque la dependencia respondió que "tras una búsqueda exhaustiva" no encontró la información solicitada vía la Ley de Transparencia. El propio mandatario ha dicho en su mañanera que están pintando su retrato. ¿A poco no les ha dicho quién es el elegido para inmortalizarlo? ¿O será que ya se volvió método oficial negar información que debe ser pública?

Van por ley de transfeminicidios para todo el país

Tras la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en la Ciudad de México para tipificar el transfeminicidio y establecer penas de 35 a 70 años de prisión, activistas de la comunidad trans nos comentan que la siguiente meta es hacerla realidad a nivel nacional, pues año con año se incrementan los casos. Nos adelantan que desde mañana, líderes activistas por los derechos humanos LGBT+ se reunirán para conversar sobre las acciones a seguir tras el triunfo en la capital del país, que después de Nayarit se convirtió en la segunda entidad en aprobar una ley de esa naturaleza. Como parte del esfuerzo para que no se quede en sólo dos entidades, comenzarán con protestas en ciudades en las que se tiene documentado un alto número de casos, para desde ahí empujar el avance de las leyes necesarias.

Priistas corren apuestas sobre próximas renuncias

Nos cuentan que poco a poco la mazorca del PRI se va desgranando y queda más raquítica. A la renuncia esta misma semana de Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM, se suma la próxima salida de Nancy de la Sierra de la bancada priista en el Senado. Y aunque esta situación, nos dicen, no le preocupa en lo más mínimo al líder del tricolor, Alejandro Moreno, lo que se va haciendo más evidente es que solo se van quedando en el partido cuadros a los que el dirigente ha dado o prometido un cargo. Nos dicen que entre los propios priistas que siguen en el barco de Alito, ya se entretienen corriendo apuestas sobre quiénes serán los siguientes personajes en renunciar al tricolor.

La transición de gobierno ya está en marcha

En lo que se convierte en el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, nos cuentan, está muy concentrado en su tarea actual como coordinador de la transición entre la nueva administración de Claudia Sheinbaum y la saliente de Andrés Manuel López Obrador, para lo cual ha organizado ya reuniones informales con varios de los actuales secretarios para que una vez validada la elección del dos de junio por el Tribunal Electoral, comiencen una serie de encuentros formales para el cambio de estafeta, que se llevarán a cabo cada semana, pero que no comenzarán de cero o sin agenda. La cosa es asegurar que los procesos fluyan desde el primer minuto y no haya sorpresas a la hora de la entrega-recepción.